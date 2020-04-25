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Гипертоники в условиях карантина: как правильно контролировать давление

Гипертоники в условиях карантина: как правильно контролировать давление
17:52 Сегодня Телеграф news.yellmed.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Полезные советы гипертоникам, которые помогут правильно контролировать давление в условиях изоляции.

Механические тонометры показывают достоверные цифры, но сам себе давление ими не измеришь. Для дома лучше покупать электронные аналоги с плечевой манжетой. Размер манжеты должен соответствовать обхвату руки.

Чтобы измерения оказались максимально точными, придерживайтесь рекомендаций:

  • измерять давление утром и вечером в одно и то же время;

  • замеры проводить перед едой, приемом лекарств, любыми физическими нагрузками;

  • никакого алкоголя и кофеина: они сбивают показания и в целом противопоказаны гипертоникам;

  • не измерять давление во время эмоционального перевозбуждения;

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  • за 5 минут до измерения сесть, расслабиться;

  • ноги не должны быть скрещены, рука лежит на столе;

  • манжета надевается на 2 см выше от локтевого сгиба, провод находится на внутренней стороне руки;

  • для более точного результата делать замеры дважды, с интервалом в 1-2 минуты;

  • все измерения записывать в бумажный или электронный дневник, затем предоставлять врачу.

Минимизируем риски

Поскольку около 30% всех случаев гипертензии связаны с потреблением большого количества соли, отказываемся от любых соленых продуктов. Исключаем жирную и копченую пищу, алкоголь.

Поможет при гипертонии: молоко очень полезно при повышенном давлении

Сейчас хватает времени готовить, поэтому забываем о доставках: еда может оказаться пересоленной, с переизбытком специй.

Ешьте как можно больше овощей и фруктов, готовьте цельнозерновые каши, нежирное мясо и рыбу. Не забывайте про бобовые: в них качественный белок и магний, который помогает стабилизировать давление.

Не сидим, двигаемся каждый день. Пусть это будет легкая зарядка или просто домашняя уборка.

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Здоровье, Давление, Гипертония, Карантин, Самоізоляція.
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