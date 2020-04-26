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Сильнее не значит лучше: почему не стоит часто чистить зубы

Сильнее не значит лучше: почему не стоит часто чистить зубы
11:38 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Не чистить зубы – плохо, но слишком часто их чистить – тоже так себе затея.

Гигиена полости рта - важная составляющая здоровья. И дело не только в улыбке, ведь именно отсюда бактерии начинают свое "увлекательное путешествие" по организму, вызывая разные опасные болезни. Вот почему так важно тщательно чистить зубы и язык.

Но во всем, даже в вопросе гигиены, нужно знать меру. Иногда мы настолько зацикливаемся на борьбе с загрязнениями и опасными микроорганизмами, что чистим зубы после каждого приема пищи, используя жесткую зубную щетку и чуть ли не полтюбика пасты. Думаете, так можно добиться идеальной чистоты и белоснежной улыбки? Американские стоматологи в этом сильно сомневаются, утверждая, что такими действиями можно полностью разрушить зубы.

Свое громкое заявление специалисты подкрепляют фактами и результатами исследований. Да, кислоты и агрессивные соединения из пищи разрушают дентин (слой, который находится под зубной эмалью). Мы, что весьма логично, пытаемся очистить зубы от этих веществ, но делаем еще хуже, ведь щеткой помогаем им проникнуть вглубь.

Последствия такой супергигиены весьма плачевны: разрушение эмали и деминерализация зубов. Чтобы минимизировать негативный эффект, нужно чистить зубы хотя бы через час после еды.

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Также стоматологи из США посоветовали не увлекаться использованием зубной пасты. По их мнению, это средство гигиены содержит слишком много опасных компонентов и соединений. Лучше просто прополоскать рот после еды обычной водой. Дантисты утверждают, что чистить зубы два раза в день вполне достаточно для поддержания красивой улыбки и гигиены полости рта.

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Здоровье, Зубы, Здоровые зубы.
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