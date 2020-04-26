Суперпродукт: полезные свойства меда

Новости шоу бизнеса:Мед содержит растительные соединения, которые ускоряют заживление ран.

Мед считается "суперпродуктом" из-за его антиоксидантных и антибактериальных свойств.

Герпес или гингивостоматит

Гингивостоматит является инфекционным заболеванием, вызываемым вирусом простого герпеса.Он характеризуется болезненными поражениями полости рта, язвами, опухшими деснами и поврежденной кожей вокруг рта. Недавнее исследование, опубликованное в "Американском журнале отоларингологии", показало, что сырой мед может значительно уменьшить появление язв и пузырей у детей с гингивостоматитом герпеса.

Мукозит

Согласно недавнему исследованию, опубликованному в «Индийском журнале паллиативной помощи» , мед снижает степень выраженности мукозита у онкологических пациентов, получавших химиолучевое излучение. Мукозит возникает, когда лечение рака (химиотерапия или лучевая терапия), разрушает ткани, которые выстилают желудочно-кишечный тракт, вызывая язвы и поражения.

Желудочные инфекции

Сырой мед является мощным антиоксидантом и антибактериальным средством. Как таковой, он может уменьшить воспаление, язвы и инфекции, вызванные болезнетворными микроорганизмами в желудке.

Недавнее исследование, опубликованное в "Диагностической микробиологии и инфекционных заболеваниях", показало, что потребление меда было связано с более низким риском инфекций, вызванных бактериями Helicobacter pylori. Эти бактерии живут в пищеварительном тракте, создавая язвы и повреждения вдоль слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта, вызывая гастрит, язвенную болезнь и рак желудка.

Ожоги

Эксперты предполагают, что мед может быть эффективным средством для лечения ожогов, ран, язв и язв из-за его высокой вязкости, которая действует как защитный барьер для предотвращения инфекции. Он также ускоряет рост новой ткани - нанесение меда на свежие ожоги может очистить инфекцию и ускорить заживление.