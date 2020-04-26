Как сохранить "лицо" в условиях изоляции: лайфхаки по уходу за кожей

Новости шоу бизнеса:Советы, как не переборщить с уходом за кожей лица.

Проверьте, не грешите ли вредными "уходовыми" привычками в самоизоляции.

Две крайности в уходе

Частое умывание делает кожу стянутой, чувствительной, обезвоженной. Освободившееся утреннее время многие тратят на многоэтапное умывание: гели, пилинги, скрабы, лосьоны, тоники, маски...

А если повторяете этот ритуал дважды в день - переочищение обеспечено. Нарушая защитный барьер кожи, вы рискуете сделать ее доступной для патогенных микроорганизмов и лишить защиты.

Умывайтесь щадящими средствами, укрепляйте липидный слой косметикой с маслами кокоса, авокадо, жожоба, алоэ. Если делаете пилинги, обратите внимание на ферментативные продукты. Увлажняйте кожу сыворотками с гиалуроновой кислотой и глицерином.

Отсутствие ухода за кожей - еще одна крайность. Кто-то устраивает карантин и для своего лица: перестает наносить не только декоративную, но и уходовую косметику. В итоге на поверхности кожи копятся загрязнения в виде пыли и отмерших клеток. Из-за скопившегося себума она выглядит тусклой и серой, появляются черные точки.

Если вы не отшелушиваете отмершие клетки хотя бы раз в неделю, кожа плохо обновляется. Лицо выглядит усталым, отсутствует свежесть. А нехватка увлажнения дает о себе знать тусклостью, ведь сухая кожа не может сиять.

Нехватка кислорода из-за ограниченности прогулок усугубляет ситуацию. Принимайте меры: своевременно очищайте и отшелушивайте кожу, подкармливайте ее сыворотками и кремами с витамином С в составе. Это подарит свежесть и сияние.

Розацеа и сухость

Сидя дома, мы находимся в замкнутом пространстве с пересушенным воздухом. Пока не отключили отопление, увлажняйте воздух при помощи специальных приборов или старыми "дедовскими" способами типа мокрого полотенца на батарее.

Это поможет избежать розацеа - покрасневшей кожи с розовыми прыщиками и сосудами. Если кожа начала краснеть и зудеть, срочно восстанавливайте ее защитный слой. Сыворотки со скваланом, ниацинамидом и увлажняющие крема с маслами вам в помощь.

Те, кто постоянно страдает от розацеа, могут заметить обострение болезни. Это связано со стрессом и повышенной тревожностью. А если на карантине периодически "грешите с алкоголем", то бордовые щечки в зеркале - минимум, что вас ожидает.

Алкоголь и сладости

Алкоголь еще и обезвоживает кожу: наверняка, вы видели на лицах тонкие линии, похожие на морщины. Если нанести крем с эффектом увлажнения, они разглаживаются. Не исключены шелушение, раздражение на сухих участках. Если у вас жирная кожа, при обезвоживании она станет еще больше вырабатывать себум.

Используйте термальную воду и обязательно перекрывайте ее кремом. Пейте больше воды с лимоном во время и после алкогольных "пати" в скайпе с подругой.

Заедать стресс сладким тоже не вариант. Если есть склонность к появлению прыщей, лучше исключить быстрые углеводы. Иначе скачки инсулина заставят сальные железы усиленно выделять кожное сало. Угрюмое настроение и тревога тоже способствуют кожным высыпаниям.

Сон и бессонница

Как ни странно, но и избыток сна вредит коже. Замедленные процессы лимфодренажа и кровотока чреваты припухлостями в районе глаз, отеками на лице.

Используйте охлаждающие патчи, крема с лимфодренажным эффектом и кофеином, делайте массаж лица роллером или вакуумными банками.

Другая крайность - если не спите ночью или засиживаетесь до рассвета. Тогда сосуды и капилляры спазмируются и работают с нарушениями. Они хуже снабжают кожу кислородом, поэтому в районе глаз обязательно появляются темные круги.