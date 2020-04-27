Почему происходит вздрагивание при засыпании?

Новости шоу бизнеса:Это состояние получило название "гипнические рывки".

Британский сомнолог Нерина Рамлахан рассказала изданию EXPRESS, почему люди дергаются во сне и как остановить это явление.

Непроизвольные судороги связаны с работой нервной системы. Мозг расценивает это как угрозу для организма: поскольку человек не двигается, мозгу "кажется", что он умирает.

Вечно бодрствующий орган посылает импульсы – мышцы сокращаются и человек просыпается, или "оживает".

Эксперт назвала факторы, провоцирующие подергивания:

физическое и эмоциональное перенапряжение, стрессы, недостаток сна;

злоупотребление кофе, алкогольными напитками, курение;

поздние активные тренировки;

обезвоживание;

наплывы мыслей, обдумывание "планов на будущее", поиск решений проблем, мечты.

Если подергивания во сне становятся слишком частыми и мешают полноценному отдыху, это сигнал, что организм требует расслабления. Лучшее "успокоительное", по замечанию сомнолога, это йога и солевая ванна Эпсома. Английская соль хорошо расслабляет мышцы, снимает беспокойство, улучшает сон.

Поскольку гипнические толчки могут быть связаны с обезвоживанием, доктор Рамлахан рекомендует пить в течение дня не менее 1,5 литра воды, а также держать свежую воду у кровати. Кроме того, следует отказаться от вредных привычек и сократить потребление кофеина.