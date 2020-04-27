Какая женская болезнь дает осложнения при коронавирусе - ответ гинеколога

Новости шоу бизнеса:В группе риска оказались женщины с эндометриозом, точнее - с определенной его формой

Речь об эндометриозе легких. Он поражает грудную полость и сопровождается болью в груди, кашлем, одышкой.

Гинеколог Лариса Корда, которая в настоящее время лечит пациентов с коронавирусом, уверена: "Женщины с эндометриозом легких подвергаются большому риску осложнений при инфицировании COVID-19".

Специалисты отмечают: на торакальный эндометриоз могут также указывать кашель с кровью, кровотечения из носа. Что касается эндометриоза в других частых тела, врачи уверены: кисты на яичнике, патологические очаги эндометрия в матке, брюшной полости не повышают риск развития коронавирусной инфекции в тяжелой форме.

"Если у вас торакальный эндометриоз, лучшая защита от вируса - минимизация социальных контактов, регулярное мытье рук, самоизоляция, - напоминает эксперт. - При появлении респираторных симптомов нужно сразу обращаться к врачу".