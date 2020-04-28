Почему чипсы считают самым вредным продуктом

Новости шоу бизнеса:При их частом употреблении это вещество повышает артериальное давление, а это может спровоцировать инсульт или сердечные приступы.

Диетологи повсеместно заявляют, что чипсы — это чуть ли не самый вредный для человека продукт. Журнал Health Affairs решил опубликовать все причины, по которым жареный картофель считается губительным для пищеварительной системы и всего организма.

"Жареная картошка – один из основных продуктов, которые наиболее тесно связаны с увеличением веса. Пакет чипсов — одна из худших вещей, которые мы позволяем себе, когда пытаемся сбросить вес", — утверждают диетологи.

По словам специалистов, вредность чипсов заключается в том, что они обладают большим количеством калорий при низкой питательной ценности. Насыщение после употребления жаренного картофеля проходит очень быстро и человека вновь настигает чувство голода.

"В чипсах мало витаминов и минералов, они задерживают воду и отложение жира на животе", — подчеркиваю исследователи.

Более того, в чипсах было обнаружено высокое содержание натрия.