Какие продукты повышают давление

Рекомендации по образу жизни и питанию для гипотоников
Качественный сон важен для всех, но для гипотоников – вдвойне. Продолжительность отдыха ночью должна быть, как минимум, 8 часов. Перед сном полезно обеспечивать мозгу приток крови: для этого просто поднимите ноги, таким образом, чтобы они были выше уровня головы (поможет, например, валик, мяч или подушка) и полежите в данной позе порядка 10-15 минут.
Для насыщения крови кислородом (да и просто – улучшения настроения), устраивайте прогулки на свежем воздухе: хотя бы по полчаса, но ежедневно. А еще лучше подключить занятия спортом: выполненные без надрыва упражнения помогут сохранить сосудистый тонус в частности и положительно отразятся на состоянии организма в общем.
Что касается питания. Для людей, которые страдают от пониженного давления, крайне нежелательны долгие паузы между приемами пищи. Конечно, и переедание ни к чему хорошему не приводит. Лучше питаться небольшими порциями, но достаточно часто: через примерно одинаковые промежутки времени и не менее четырех раз в день. Обязательно соблюдайте водный режим. Вне зависимости от времени года, выпивайте, как минимум, полтора литра негазированной воды ежедневно. Рассмотрим полезные для гипотоников продукты подробнее.
Острая и пряная пища
В традиционной русской кулинарии обычно применяются «мягкие» специи. Они, несомненно, по-своему хороши, но гипотоникам более полезны острые и пряные блюда, которые присущи кухне стран Азии (конечно, если не имеется особенностей здоровья, в связи с которыми такие блюда могут стать опасны). Попробуйте добавить, например, куркуму, карри, кардамон или перец чили в рыбные, мясные, овощные блюда.
Можно пить кофе с щепоткой корицы или имбирный чай. К полезным гипотоникам, регулирующим АД специям и приправам, относятся также гвоздика, ваниль, хрен, лук в сыром виде, имбирь. Помимо повышения давления пряности сделают более интересным вкус привычных трапез и взбодрят вас. Кроме того, различные специи ускоряют метаболизм и помогают избавиться от лишних килограммов.
Соленые блюда
Гипотоникам строго противопоказано сидеть на бессолевых диетах. Более того, если на то не имеется медицинских показаний, отказываться от копченых или маринованных блюд не стоит. Дело в том, что содержащийся в поваренной соли натрий увеличивает количество крови, которая циркулирует, благодаря чему повышается АД. Так что можете смело включать в рацион селедку, соленый сыр, квашеные овощи, различные консервы и маринады. Естественно, употреблять их нужно в любом случае в ограниченных количествах и, если не хотите с утра столкнуться с отечностью – в первой половине дня.
Овощи и фрукты
Наилучшими для склонных к низкому давлению людей фруктами и овощами являются дары природы зеленого, оранжевого и красного цветов. По возможности, старайтесь есть их свежими. Особенно хороши будут различные виды капусты, морковь, щавель, салатные листья и другая зелень. Что касается фруктов и ягод, гипотоникам очень полезны лимоны, смородина (особенно – черная), облепиха, гранаты и сок из них. В осенний и зимний периоды рекомендовано пить отвары из облепихи, рябины и шиповника.
Молочные и жирные продукты
Очень полезны при низком артериальном давлении различные кисломолочные продукты, причем, они должны быть немалой жирности. Умеренное количество жирной пищи как раз необходимо. Так, творог должен быть, как минимум 5% жирности, а если не страдаете от лишнего веса, то лучше 9%, сыр – от 50%, кефир – содержать хотя бы больше 2% жира. Очень хорошо включать в меню качественное сливочное масло. Более того, полезно даже сало. Буквально кусочек этого чудо-продукта способен помочь, когда давление «упадет».
Железосодержащие лакомства
Пониженное АД почти всегда идет в ногу с анемией (низким уровнем гемоглобина в крови). Поэтому гипотоники должны включать в свой рацион продукты, которые содержат достаточное количество железа. В первую очередь, это гречневая крупа, шпинат, грецкие орехи и печень. Полезны и другие субпродукты, например, мозги, легкие и почки.
Продукты с высоким содержание крахмала
Повышают давление также крахмалистые продукты: картофель, манка, выпечка из белой муки, бананы и виноград. Но помните, что все эти продукты достаточно калорийны. Поэтому употреблять их нужно в небольших количествах и лучше не по вечерам.
Сладости и кофеин
Замечаете, что по утрам хочется чашечку кофе с долькой шоколада или конфеткой? И это неспроста: с низким давлением падает и уровень сахара в крови. Так что противиться этому соблазну гипотоникам не стоит. Единственное – желательно выбирать качественный заварной кофе, а шоколад – темный, с высоким содержанием какао. Такая сладость, помимо прочего, будет более полезна для здоровья и не «ударит» по фигуре (тем более, если будет съедена в начале дня).
Некоторые люди, страдающие от низкого давления, пьют кофе с добавлением коньяка. Но далеко не все специалисты поддерживают употребление такого напитка, ровно, как и любого алкоголя. Эффект от него, как правило, временный, и велика вероятность, что буквально через полчаса вы почувствуете еще больший упадок сил, чем был до «допинга». Лучше поддерживайте организм натуральным медом и сухофруктами.