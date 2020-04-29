Какие продукты повышают давление

1 Рекомендации по образу жизни и питанию для гипотоников Качественный сон важен для всех, но для гипотоников – вдвойне. Продолжительность отдыха ночью должна быть, как минимум, 8 часов. Перед сном полезно обеспечивать мозгу приток крови: для этого просто поднимите ноги, таким образом, чтобы они были выше уровня головы (поможет, например, валик, мяч или подушка) и полежите в данной позе порядка 10-15 минут. Для насыщения крови кислородом (да и просто – улучшения настроения), устраивайте прогулки на свежем воздухе: хотя бы по полчаса, но ежедневно. А еще лучше подключить занятия спортом: выполненные без надрыва упражнения помогут сохранить сосудистый тонус в частности и положительно отразятся на состоянии организма в общем. Что касается питания. Для людей, которые страдают от пониженного давления, крайне нежелательны долгие паузы между приемами пищи. Конечно, и переедание ни к чему хорошему не приводит. Лучше питаться небольшими порциями, но достаточно часто: через примерно одинаковые промежутки времени и не менее четырех раз в день. Обязательно соблюдайте водный режим. Вне зависимости от времени года, выпивайте, как минимум, полтора литра негазированной воды ежедневно. Рассмотрим полезные для гипотоников продукты подробнее.

2 Острая и пряная пища В традиционной русской кулинарии обычно применяются «мягкие» специи. Они, несомненно, по-своему хороши, но гипотоникам более полезны острые и пряные блюда, которые присущи кухне стран Азии (конечно, если не имеется особенностей здоровья, в связи с которыми такие блюда могут стать опасны). Попробуйте добавить, например, куркуму, карри, кардамон или перец чили в рыбные, мясные, овощные блюда. Можно пить кофе с щепоткой корицы или имбирный чай. К полезным гипотоникам, регулирующим АД специям и приправам, относятся также гвоздика, ваниль, хрен, лук в сыром виде, имбирь. Помимо повышения давления пряности сделают более интересным вкус привычных трапез и взбодрят вас. Кроме того, различные специи ускоряют метаболизм и помогают избавиться от лишних килограммов.

3 Соленые блюда Гипотоникам строго противопоказано сидеть на бессолевых диетах. Более того, если на то не имеется медицинских показаний, отказываться от копченых или маринованных блюд не стоит. Дело в том, что содержащийся в поваренной соли натрий увеличивает количество крови, которая циркулирует, благодаря чему повышается АД. Так что можете смело включать в рацион селедку, соленый сыр, квашеные овощи, различные консервы и маринады. Естественно, употреблять их нужно в любом случае в ограниченных количествах и, если не хотите с утра столкнуться с отечностью – в первой половине дня.

4 Овощи и фрукты Наилучшими для склонных к низкому давлению людей фруктами и овощами являются дары природы зеленого, оранжевого и красного цветов. По возможности, старайтесь есть их свежими. Особенно хороши будут различные виды капусты, морковь, щавель, салатные листья и другая зелень. Что касается фруктов и ягод, гипотоникам очень полезны лимоны, смородина (особенно – черная), облепиха, гранаты и сок из них. В осенний и зимний периоды рекомендовано пить отвары из облепихи, рябины и шиповника.

5 Молочные и жирные продукты Очень полезны при низком артериальном давлении различные кисломолочные продукты, причем, они должны быть немалой жирности. Умеренное количество жирной пищи как раз необходимо. Так, творог должен быть, как минимум 5% жирности, а если не страдаете от лишнего веса, то лучше 9%, сыр – от 50%, кефир – содержать хотя бы больше 2% жира. Очень хорошо включать в меню качественное сливочное масло. Более того, полезно даже сало. Буквально кусочек этого чудо-продукта способен помочь, когда давление «упадет».

6 Железосодержащие лакомства Пониженное АД почти всегда идет в ногу с анемией (низким уровнем гемоглобина в крови). Поэтому гипотоники должны включать в свой рацион продукты, которые содержат достаточное количество железа. В первую очередь, это гречневая крупа, шпинат, грецкие орехи и печень. Полезны и другие субпродукты, например, мозги, легкие и почки.

7 Продукты с высоким содержание крахмала Повышают давление также крахмалистые продукты: картофель, манка, выпечка из белой муки, бананы и виноград. Но помните, что все эти продукты достаточно калорийны. Поэтому употреблять их нужно в небольших количествах и лучше не по вечерам.