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8 раз в день: почему полезно ежедневно обниматься

8 раз в день: почему полезно ежедневно обниматься
16:37 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Считается, что объятия полезны для здоровья. Для этого психологи рекомендуют обниматься 8 раз в день.

Объятия представляют собой первое кинестетическое ощущение, запоминающееся нашим телом с рождения. Младенцы чувствуют безопасность в руках мамы, к ним добавляется личный момент кормления грудным молоком, что провоцирует у ребёнка состояние счастья, безмятежности, спокойствия.

Учёные сумели доказать, что дети, получавшие нежность и заботу родителей, быстрее развиваются, меньше болеют. Особенно важен данный момент в сложный период жизни. Телесные контакты крайне необходимы каждому человеку. По мнению американского психотерапевта Вирджинии Сатир, человеку требуется минимум восемь объятий в день. По возможности обниматься стоит как можно чаще, так как от телесного взаимодействия начинают работать многие рецепторы, вырабатываются важные гормоны, воздействующие на состояние и настроение человека.

Речь идёт о окситоцине (гормоне любви). Он вызывает чувство удовлетворения, спокойствие, стимулирует чувства любви, отзывчивости, взаимопомощи. Вдобавок вырабатываются гормоны радости — эндорфины, способные уменьшить боль, чувство страха, а также серотонин. Последний это гормон счастья, главный антидепрессант.

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Обниматься важно для того, чтобы снизить кровяное давление, облегчить работу сердечной системы. От количества и частоты прикосновений зависит качество сна. От выработки окситоцина происходит уменьшение тревоги, успокоение. Несколько минут объятий в день позволят обеспечить хороший сон и настроение.

Объятия способствует укреплению иммунитета. Благодаря дружеским и любовным контактам увеличивается уровень гемоглобина в крови. Долголетие — один из полезных плюсов частых объятий. Для получения подобного эффекта потребуется соблюдать определенные требования: обниматься не меньше 20 секунд. Интересно, что женщины нуждаются в объятиях чаще мужчин.

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Психологи уверяют, что без обнимашек невозможно обойтись. Такое поведение сулит неприятностями, замыканием в себе, депрессиями. Женщины подвержены таким состояниям гораздо чаще, поэтому им нужно обниматься.

Если не хватает тепла, одолевает стресс, ухудшилось настроение, срочно идите к близкому человеку и обнимите его. Обнимайтесь с друзьями и родственниками при встрече, старайтесь сделать объятия постоянным спутником жизни.

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Здоровье, Польза, Объятия.
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