Укрепление костей и суставов: Чем помочь костям при карантине

1 Жирная рыба Обязательно включите в рацион жирную рыбу вроде селедки, сардин, форели и тунца. Всего в одной порции форели 32% суточной рекомендованной дозы витамина D. Не забывайте про морепродукты вроде креветок.

2 Яйца Очень полезный компонент диеты. В желтках много витамина D, но это зависит от того, как кормили птицу. Если курицам давали корм, обогащенный этим витамином, его уровень в яйцах будет высоким — до 6 000 международных яиц в одном желтке, что много.

3 Грибы Лучше есть грибы, собранные в лесу, а не выращенные на какой-нибудь ферме. Грибы синтезируют витамин при воздействии солнца, как люди.

4 Рыбий жир Если вам не нравится рыба сама по себе, употребляйте рыбий жир. Конечно, не вонючую и противную субстанцию, которую заставляли есть бабушек и дедушек в детстве, а абсолютно безвкусные капсулы.

5 Не забывайте и про другие пищевые источники витамина D, включая обогащенное молоко и хлопья.