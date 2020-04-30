Укрепление костей и суставов: Чем помочь костям при карантине

Жирная рыба
Обязательно включите в рацион жирную рыбу вроде селедки, сардин, форели и тунца. Всего в одной порции форели 32% суточной рекомендованной дозы витамина D. Не забывайте про морепродукты вроде креветок.
Яйца
Очень полезный компонент диеты. В желтках много витамина D, но это зависит от того, как кормили птицу. Если курицам давали корм, обогащенный этим витамином, его уровень в яйцах будет высоким — до 6 000 международных яиц в одном желтке, что много.
Грибы
Лучше есть грибы, собранные в лесу, а не выращенные на какой-нибудь ферме. Грибы синтезируют витамин при воздействии солнца, как люди.
Рыбий жир
Если вам не нравится рыба сама по себе, употребляйте рыбий жир. Конечно, не вонючую и противную субстанцию, которую заставляли есть бабушек и дедушек в детстве, а абсолютно безвкусные капсулы.
Не забывайте и про другие пищевые источники витамина D, включая обогащенное молоко и хлопья.
Сегодня в магазинах можно купить йогурты с этим витамином и даже апельсиновый сок. Наконец, принимайте пищевые добавки с витамином D во время карантина, но лишь после консультации с вашим врачом.