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Что нужно знать о витамине С?

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Что нужно знать о витамине С?
08:38 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:Рассказываем подробнее, что является источником витамина С, чем он полезен и вреден и как влияет на организм.

Аскорбиновая кислота считается невероятно полезной для организма человека. Это один из водорастворимых витаминов, оказывающих питательное действие. 

Источники витамина С

Организм не способен синтезировать витамин С. Причиной становится недостаток фермента глюконол-актоноксидазы. Необходимо включать в рацион аскорбиновую кислоту. Потребность в компоненте во многом зависит от возраста, пола, состояния здоровья, других факторов. Иногда большое количество аскорбинки способно навредить.

В первую очередь источниками являются цитрусовые — лимоны, апельсины, лайм, грейпфрут. Полезно добавлять в рацион шиповник и вишню, клубнику, киви, дыню. Также содержится и в овощных культурах: брюссельской капусте, брокколи, болгарском перце, цветной капусте.

Лекарственные средства также содержат витамин С, который стоит употреблять, если имеется нехватка добавки. Впрочем, нет доказательств, что высокие дозы витаминки помогут наладить состояние.

Влияние на здоровье

Низкое количество аскорбинки вызывает различные недуги. В частности, простуду, аллергические реакции, высокое кровяное давление, хрупкость сосудов, язвы, депрессию и даже онкологию. При этом исследования учёных не доказали, что употребление добавки способно оказать профилактические меры и предотвратить развитие вышеназванных недугов.

Аскорбиновая кислота в дефиците провоцирует гиповитаминоз, цингу. Потребление меньше 10 мг в день не считается здоровым. Поэтому важно включать витамин С для профилактики. Люди потребляют добавку в достаточном количестве, не замечая этого.

Польза обычно оценивается при простуде. Многие люди полагают: приём позволит не простудиться. Однако исследования не доказали несомненную пользу в профилактике простуды и гриппа. Впрочем, ежедневное потребление аскорбиновой кислоты способно снизить выраженность некоторых симптомов.

Лечение инфекций верхних дыхательных путей, вирусов, гепатита, простого герпеса, мононуклеоза, кори и опоясывающего лишая станет проще. Он позволяет увеличить выработку антивирусного вещества интерферона. Полезен при лечении бактериальных и грибковых инфекций.

Аскорбинка стимулирует щитовидную железу выделять больше тироксина. Это снижает усталость, человек выглядит менее утомленным.

Витамин С используется для лечения воспалений (цистит, инфекции мочевыводящих путей, бронхит, астма, простатит, дерматит и тд), заживляет воспаленные ткани тела при переломах, раздражениях кожи, пролежнях, сохраняет здоровье зубов и десен, улучшает пищеварения, лечит запоры, улучшает усвоение железа, использование глюкозы (хотя доказательств того, что витамин С предотвращает диабет, нет).

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Аскорбиновая кислота благотворно влияет на выработку гормонов надпочечников, помогая организму лучше справляться со стрессом. Также является мощным антиоксидантом, лечит аллергию, снижает выраженность астмы. Имеются данные о защите сердца и сосудов при ишемической болезни сердца, выявлена зависимость между низким уровнем питательной добавки и риском инфаркта миокарда и инсульта. Приём позволит снизить известные факторы риска сердечных заболеваний, включая высокий уровень холестерина, давления, тромбозы.

Токсичность витамина С

Совершенно не токсичен, согласно исследованиям. Нехорошие последствия возможны только при чрезмерном употреблении. Существует редкая вероятность развития камней в почках, случайное расстройство желудка, легкая диарея. При этом определенные категории людей, которым не следует злоупотреблять витамином С: с нарушениями, связанными с метаболизмом железа, сидеробластной анемией.

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Здоровье, Витамины, Витамин C, Советы медиков, Что нужно знать о витамине С.
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