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Какие виды спорта продлевают жизнь?

Какие виды спорта продлевают жизнь?
09:30 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Занятия спортом могут помочь в борьбе с депрессией, улучшить работу сердца и даже предотвратить развитие рака.

Любая физическая активность, если она не чрезмерная, положительно влияет на здоровье. Однако группа ученых из Австралии выяснила, какие виды спорта "порождают" долгожителей.

Так, ученые определили, что наиболее полезны командные игры.

Например, большой теннис добавит около 10 лет жизни, бадминтон — 6,5 лет, а футбол — около 5 лет. В свою очередь те, кто занимался плаваньем или бегом, смогли добавить себе в среднем около 3 лет.

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Специалисты считают, что дело в социализации. Ранее Нобелевский лауреат, доктор Элизабет Блекберн в своей работе "Эффект теломер" сделала такой же вывод. Ученая выяснила, что один из важных факторов, замедляющих процесс старения, является активная социальная жизнь.

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Здоровье, Спорт, Виды спорта, Советы медиков.
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