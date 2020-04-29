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Какие продукты нельзя готовить в мультиварке

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Какие продукты нельзя готовить в мультиварке
23:24 Сегодня Телеграф sovetchiki.org Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:Мультиварка — незаменимый бытовой прибор в каждом доме.

  • 1

    Куриные грудки без костей

    В мультиварке лучше варить куриные кусочки на кости.

    Куриные грудки без косточек могут быстро высохнуть в мультиварке. Мультиварка — хороший вариант для приготовления более жестких кусочков мяса, на которых есть хоть небольшое количество жира. Из-за того, что в постных куриных грудках нет такого компонента, долгое томление в мультиварки сделает ее пересушенной и невкусной. Для готовки в мультиварке подойдет любое мясо на косточке без шкурки.

  • 2

    Рыба

    Рыба лучше чувствует себя на сковородке или в духовке.

    Отправить для готовки рыбу в мультиварку — это плохая идея. Это может грозить очень даже неприятной проблемой: после возвращения домой обнаружится, что все пропахло рыбным запахом. Помимо этого, приготовление рыбы в мультиварке скажется на ее качестве. Скорее всего, она получится пересушенной. Гораздо лучше готовить рыбные блюда на сковороде или в духовке.

  • 3

    Зеленые овощи

    Для защиты цвета есть отдельный секрет.

    Во время приготовления в мультиварке овощи становятся очень нежными и вкусными. Они пропитываются соусом и соками мяса, в итоге представляя из себя одно восхитительное блюдо. А еще в них при таком способе готовки остается много питательных и полезных для здоровья веществ. Однако долгая готовка неблагоприятно сказывается на внешнем виде зеленых овощей. Они утрачивают свою свежесть и привлекательность, поэтому их лучше добавлять в самом конце за 10 минут до полного приготовления блюда. Так все цвета останутся яркими и насыщенными.

  • 4

    Макароны

    Макароны не так просто готовить, как кажется на первый взгляд.

    Макароны считаются одним из самых простых блюд для приготовления. Но на самом деле сварить их идеально правильно довольно трудно. Непереваренные и нежесткие макароны нуждаются в соленой воде и правильном времени кипения. Их приготовление в мультиварке не позволяет чутко контролировать весь процесс, поэтому есть большая вероятность, что макароны будут переварены. Макароны также рекомендуется готовить в кипящей воде, чего трудно достичь в мультиварке. Поскольку блюдо готовится быстро и имеет избыточно крахмалистый состав, оставив их в мультиварке на целый день можно в итоге получить слипшийся комок желеобразного вида.

  • 5

    Сыр

    Для приготовления сырного в мультиварке, нужно использовать особый лайфхак.

    Сырный суп — вкуснейшее блюдо, которое многие предпочитают в холодное время года. Однако чтобы оно не утратило свой приятный вкус, аромат и консистенцию, его лучше готовить на плите, а не в мультиварке. При слишком долгой готовке сыра при низкой температуре происходит выделение сыворотки и образование комочков похожих на творог. В результате суп в мультиварке получается не только не особо привлекательным, но и без особого сливочного привкуса.

    Полезный совет: Чтобы с достоинством выйти из затруднительного положения, можно готовить суп в мультиварке, но сыр добавлять только в конце. Примерно за 10 минут до полного приготовления.

  • 6

    Рис

    В мультиварке лучше готовить черный рис.

    Мультиварка — не лучший вариант для приготовления длиннозернистого риса. Если нужно сварить большое количество, то вряд ли он будет готовиться равномерно. Обычно рис по краям становится переваренным, в середине остается твердым и сухим. По советам опытных шеф-поваров в мультиварке лучше варить дикий черный рис, который получается вкусным.

  • 7

    Сухие бобовые

    Приготовленная в мультиварке фасоль может быть опасна.

    В мультиварку лучше не отправлять сушеные бобовые по типу фасоли, гороха, нута и т.д. Согласно исследованиям ученых, они содержат природный токсин, который при долгом приготовлении в кипящей воде уничтожается. В мультиварке постоянно поддерживается невысокая температура, поэтому фасоль и горох, приготовленные в ней, могут оказаться вредными для здоровья. Чтобы избежать риска, перед тем как готовить бобовые в мультиварке, их сначала нужно подготовить. Сначала замачиваем в воде на 12 часов, а потом прокипятить в воде 10 минут. Как альтернативу, можно использовать консервированные фасоль или горох.

  • 8

    Хороший стейк

    Мультиварку лучше оставить для рагу, а стейк приготовить на сковороде.

    Мультиварка идеально подходит для жестких кусочков мяса, потому что она постепенно смягчает их в течение нескольких часов приготовления. Качественный стейк уже нежный, даже в сыром виде, поэтому он готовится очень быстро. Чтобы приготовить вкусное мясо с румяной корочкой, не обойтись без включения плиты и подогрева сковородки.

  • 9

    Замороженные продукты

    Мультиварка не подходит для разморозки продуктов.

    Когда хочется разморозить продукты поскорее, сложно устоять от соблазна и не отправить их в мультиварку. Это экономит время и спасает в ситуации, когда забываешь разморозить овощи или мясо заранее к моменту приготовления ужина. Однако такой способ небезопасен для здоровья. Мультиварка слишком долго поддерживает температуру на небезопасном уровне, что способствует росту бактерий. Чтобы не рисковать здоровьем, лучше планировать свой день заранее и размораживать продукты вовремя естественным путем.

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Питание, Здоровье, Продукты питания, Мультиварка, Приготовление в мультиварке, Еда в мультиварке.
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