Лечим боль в горле натуральными способами: топ-5 методов

1 Соленая вода Наиболее простой и действенный метод. Небольшое количество соли смешайте с водой в соотношении полчайной ложки на 100 мл. Полоскайте этим раствором горло, но желательно, чтобы вода была теплой. Соль помогает удалять слизь из воспалённых тканей.

2 Мед Употребляйте сырой мёд, а если его вкус вам неприятен, то добавляйте некоторое количество меда в чай. Мед снижает степень сухости в горле и помогает его смазывать. Кроме того, он приносит облегчение от некомфортных симптомов раздражения в горле.

3 Больше воды Без воды в организме производство слюны и слизи приостанавливается. А это усиливает процессы воспаления. Никакой замены воде не существует, поскольку кофе и чай только ухудшит ваше положение.

4 Леденцы Продающиеся без рецепта леденцы от кашля содержат ментол, который вызывает онемение тканей горла и на некоторое время избавляет от болей. Кроме того, они также увеличивают производство слюны, необходимой для смазывания горла.