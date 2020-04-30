Что необходимо в больнице при заражении коронавирусом: список вещей

Новости шоу бизнеса:Опубликован список вещей, которые необходимы в больнице при заболевании COVID-19.

Госпитализация при заболевании коронавирусом нового типа имеет одну неприятную особенность. К таким больным не будут допускать родственников. Это значит, что все необходимые вещи нужно брать сразу.

Врачи составили список вещей первой необходимости, которые нужны при госпитализации с коронавирусом.

"Вам следует заранее подготовить документы: паспорт и страховой полис, для оформления больничный листа. Не лишним будет отложить для госпитализации лекарства, которые пациент применяет для лечения "своего" хронического заболевания. Далее следует стандартный набор: индивидуальная посуда и резиновые тапочки для душа, халат или спортивный костюм, пижама, сменное нижнее белье, тканевые тапочки для палаты. К привычным зубной щетке, зубной пасте, мылу, влажным салфеткам, полотенцам, шампуню и туалетной бумаге, не лишним будет добавить еще средства дезинфекции", - рекомендуют медики.

Также врачи рекомендуют взять с собой мобильный телефон. С его помощью можно будет общаться с родственниками и медицинскими работниками в специальном чате.