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Какие последствия несет бессонная ночь для организма

Какие последствия несет бессонная ночь для организма
10:01 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

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Сон - это важная и неотъемлемая часть нашей жизни. Благодаря ему организм восстанавливает силы, регулируя работу всех органов и систем. Помимо этого, качественный сон - важный показатель хорошего самочувствия. Но бывают ситуации, когда организм не может полноценно отдохнуть, потому что мучает бессонница. Каковы ее последствия?

У людей, которые всю ночь не сомкнули глаз появляется усталость, раздражительность, перепады настроения, а также апатия. 

Американские исследователи выяснили, что бессонная ночь способствует плохому усвоению глюкозы. А это чревато развитием сахарного диабета. Кроме того, у человека, который не спал всю ночь могут появиться "сбои" в кровяном давлении. Ведь циклы кровяного давления напрямую связаны как со сном, так и с бодрствованием.

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Бессонная ночь также плохо влияет на работу сердечно-сосудистой системы, потому что повышает уровень нервозности и стресса.

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Здоровье, Сон, Здоровый сон, Бессонная ночь.
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