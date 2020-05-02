Заедаем стресс: полезные продукты питания для успокоения

1 Бразильский орех Считается, что для поддержания хорошего настроения нужно употреблять около трех бразильских орехов в день. Благодаря содержащемуся в них селену они оказывают успокоительное и расслабляющее действие на нервную систему, ускоряя эмоциональное восстановление организма. Правда, для того, чтобы ореховая магия началась, употреблять нужно свежие орехи. Выбирая их в магазине, обращайте внимание на вес и плотность. Правильный бразильский орех плотный, тяжелый и хрустящий.

2 Клюква Одна из самых полезных ягод в природе. В ней содержатся витамины A, К, E и группы B и рекордное количество аскорбиновой кислоты, которая снижает уровень кортизола, гормона стресса. Клюкву рекомендуют людям, испытывающим сильные эмоциональные нагрузки, так как она способствует повышению настроения и нормализации общего психо-физического состояния. Она благоприятно воздействует на работу сосудов и снижает уровень «плохого» холестерина. Ее также рекомендуют включать в рацион девушкам после 25 лет, так как благодаря высокому содержанию полифенола она оказывает не только омолаживающий эффект на кожу, но и предотвращает преждевременное старение.

3 Ромашковый чай Самое популярное успокаивающее средство, которое можно найти практически на каждой кухне. Расслабляющее действие чая объясняется содержанием в ромашке апигенина, который положительно влияет на эмоциональное состояние и успокаивает расшалившиеся нервы. Такой чай также помогает бороться с бессонницей, которою вполне можно назвать бичем современного человека. Главное, выпивать чай не позже чем за полтора-два часа до сна, чтобы не проснуться наутро с опухшим лицом.

4 Сельдерей Как бы удивительно это ни звучало, но сельдерей отличное противострессовое средство. И успокоить нервы помогает не только его завораживающий хруст, но и особый баланс микроэлементов в составе. Высокое содержание калия и витаминов С, B1 и Е положительно влияет на эмоциональное состояние, снимая напряжение и помогая побороть стресс. Особенно полезен сельдереевый сок.

5 Салат-латук Такой салат богат кальцием и калием, которые помогают выровнять эмоциональное состояние и скорее прийти в состояние дзэна. Латук показан излишне раздражительным людям и тем, кто страдает от бессонницы. Правда, будьте осторожны, салат не рекомендован тем, у кого есть проблемы с мочевыделительной системой.

6 Черный шоколад В шоколаде содержится вещество анандамин, влияющее на уровень выработки дофамина, который в том числе отвечает за чувство расслабленности и спокойствия. Помимо этого в шоколаде содержится аминокислота триптофан, которую еще называют естественным антидепрессантом, помогающим быстро засыпать и хорошо высыпаться, скоро достигать расслабления, уменьшать раздражительность и агрессивность, а также поднимать настроение.

7 Абрикосы Абрикосы богаты витамином В2 или рибофлавином, который незаменим при умственных нагрузках. Он помогает справиться с головными болями и улучшает концентрацию. Ешьте абрикосы, чтобы легче перенести нагрузки, связанные с умственной работой, например, во время учебы или работы над сложными задачами. Лучше всего есть их свежими, но и в сушеном виде они также могут быть полезными для контроля своего эмоционального состояния.

8 Миндаль Пару миндалин в день советуют есть многие диетологи. Этот орех полезен не только для физического здоровья, так как помогает бороться организму со свободными радикалами и предотвращает преждевременное старение, но и для эмоционального состояния, помогая бороться с последствиями стресса. Благодарить стоит витамин Е, который содержится в миндале в высокой концентрации. Именно он снижает эмоциональное напряжение и настраивает на волну спокойствия.

9 Морковь Морковь богата витамином А, который помогает снимать напряжение и нормализует сон. Ешьте морковь в течение дня, чтобы предотвратить развитие нервных симптомов или выпивайте стакан морковного сока перед сном, чтобы лучше уснуть и снять с себя все тревоги, накопившиеся за время работы. Главное, знать меру, так как при чрезмерном употреблении моркови может развиться сонливость, вялость и головная боль.