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Эта ягода поможет вылечить печень: целебные свойства калины

Эта ягода поможет вылечить печень: целебные свойства калины
22:24 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:В народной медицине ягоды калины (и ее кора и ветки) занимают почетное место.

Ягода калины помогает от многих болезней, потому что обладает уникальными полезными свойствами. Калина богата на витамины и ценные вещества, которые помогают поддерживать здоровье всего организма.

Если у вас проблемы с печенью, тогда используйте сок калины или отвар из ее ягод. Такой напиток обладает желчегонным эффектом и является анальгетиком, он улучшает состав крови, очищает печень от токсинов, а также помогает убрать камни из мочевого и желчного пузыря.

Если хотите очистить печень, тогда используйте следующий рецепт. Возьмите ягоды калины и отварите их до мягкой консистенции, добавьте немного воды, отожмите и добавьте несколько ложек меда. Тщательно перемешайте и принимайте по 2 столовые ложки натощак и за час до сна, в теплом виде. Курс лечения - 10 дней. Такое средство полезно для улучшения здоровья и устранения появления нежелательных симптомов.

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Помните, что калина помогает при простуде, заболеваниях сердечно-сосудистой системы, гипертонии, проблемах с желудком и многих других.

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Здоровье, Рецепт, Польза, Ягода, Калина.
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