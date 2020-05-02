Полезные продукты питания при коронавирусе

Геркулес
Овсяная каша на завтрак снижает уровень сахара в крови и реакцию на инсулин. После употребления овсяных злаков повышается чувствительность к инсулину и укрепляется гликемический контроль. Продукт легко усваивается организмом.
Арбузы
Конечно, этот продукт станет более актуальным через несколько месяцев, но даже сегодня можно купить некоторые импортные варианты. Это очень питательный продукт, хорошо регулирующий уровень сахара в крови.
Яйца
Содержат важные нутриенты, дарящие сытость на протяжении длительного времени. Обеспечивают все суточные потребности в белках. Прелесть куриных яиц еще и в том, что у них продолжительный срок хранения.
Бобовые
Содержат пищевые волокна, сложные углеводы и белки. Все три группы нутриентов важны для людей с диабетом. Добавляйте эти продукты в ваш рацион, не забывайте про горох, фасоль и чечевицу.
Чеснок
Можно есть его в сыром виде или добавлять в салаты. Содержит компоненты, уменьшающие уровень сахара в крови. Они легкодоступны и подходят при любом образе питания.