Полезные продукты питания при коронавирусе

1 Геркулес Овсяная каша на завтрак снижает уровень сахара в крови и реакцию на инсулин. После употребления овсяных злаков повышается чувствительность к инсулину и укрепляется гликемический контроль. Продукт легко усваивается организмом.

2 Арбузы Конечно, этот продукт станет более актуальным через несколько месяцев, но даже сегодня можно купить некоторые импортные варианты. Это очень питательный продукт, хорошо регулирующий уровень сахара в крови.

3 Яйца Содержат важные нутриенты, дарящие сытость на протяжении длительного времени. Обеспечивают все суточные потребности в белках. Прелесть куриных яиц еще и в том, что у них продолжительный срок хранения.

4 Бобовые Содержат пищевые волокна, сложные углеводы и белки. Все три группы нутриентов важны для людей с диабетом. Добавляйте эти продукты в ваш рацион, не забывайте про горох, фасоль и чечевицу.