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Продукты, защищающие легкие от серьезных поражений

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Продукты, защищающие легкие от серьезных поражений
03:13 Сегодня Телеграф narodmed.temaretik.com Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Употребление данных продуктов улучшает функцию легких, ускоряет процесс их заживления в случае болезни, а также защищает парный орган даже от серьезных поражений, включая рак.

  • 1

    Петрушка

    Растительный продукт отличается крайне высоким содержанием вещества апигенина. Этот флафон обладает свойством нацеливаться на клетки рака легких и уничтожать их, не задевая здоровых. Употребление петрушки беременными женщинами-курильщицами защищает легкие плода.

    Щедрая ложка петрушки, добавленная в суп, является лучшим способом предотвратить рак легких, констатируют ученые.

  • 2

    Сырой чеснок

    Содержит аллицин, действующий как антибиотикоподобный ингредиент, который создает порядок в дыхательной системе. Данный компонент продукта может убивать бактерии, вызывающие респираторные заболевания легких. В свою очередь, употребления сырого чеснока два раза в неделю снижает риск рака легких более чем на 40%.

  • 3

    Вода

    Легкие на 80 процентов состоят воды, поэтому логично, что функционировать оптимально они могут, только если организм достаточно гидратирован. Впрочем, пить воду слишком много (более трех литров в день) опасно – избыток жидкости напрягает орган, повышая давление в его сосудах.

  • 4

    Брокколи

    Ученые из медицинской школы имени Джона Хопкинса обнаружили, что фитохимический ингредиент продукта – сульфорафан – включает ген NRF2, работа которого заключается в защите клеток от загрязняющих веществ и других токсинов.

    У курильщиков активность этого гена значительно снижена, так что им нужно обязательно есть брокколи. Кроме того, овощ защищает легкие от серьезных поражений в регионах с грязным воздухом.

  • 5

    Яблоки, помидоры

    Их регулярное потребление тормозит процессы возрастного снижения функции легких. У куридьщиков, «завязавших» со своей привычкой употребление минимум двух помидоров и одного яблока в день способствует более быстрому восстановлению легких.

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Питание, Здоровье, Здоровое питание, Продукты питания, Продукты.
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