Продукты, защищающие легкие от серьезных поражений

Растительный продукт отличается крайне высоким содержанием вещества апигенина. Этот флафон обладает свойством нацеливаться на клетки рака легких и уничтожать их, не задевая здоровых. Употребление петрушки беременными женщинами-курильщицами защищает легкие плода.

Содержит аллицин, действующий как антибиотикоподобный ингредиент, который создает порядок в дыхательной системе. Данный компонент продукта может убивать бактерии, вызывающие респираторные заболевания легких. В свою очередь, употребления сырого чеснока два раза в неделю снижает риск рака легких более чем на 40%.

Легкие на 80 процентов состоят воды, поэтому логично, что функционировать оптимально они могут, только если организм достаточно гидратирован. Впрочем, пить воду слишком много (более трех литров в день) опасно – избыток жидкости напрягает орган, повышая давление в его сосудах.

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Брокколи

Ученые из медицинской школы имени Джона Хопкинса обнаружили, что фитохимический ингредиент продукта – сульфорафан – включает ген NRF2, работа которого заключается в защите клеток от загрязняющих веществ и других токсинов.

У курильщиков активность этого гена значительно снижена, так что им нужно обязательно есть брокколи. Кроме того, овощ защищает легкие от серьезных поражений в регионах с грязным воздухом.