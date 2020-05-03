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Чем заедать стресс, чтобы не поправиться

Чем заедать стресс, чтобы не поправиться
14:07 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Есть продукты, которыми можно заедать стресс без последствий для фигуры.

Многих людей в стрессовых ситуациях тянет на нездоровую и калорийную пищу. Но такая привычка серьезно вредит здоровью и приводит к ожирению.

Американские исследователи выяснили, что человек меняет свой рацион, когда ощущает стресс и тревогу. Более трети участников эксперимента согласились с тем, что в напряженных ситуациях им хочется съесть что-то вредное.

Профессор Гарвардского университета Дэвид Людвиг убежден, что заедать стресс можно правильно, без последствий для фигуры. Как это возможно? Прежде всего, стоит выбрать оптимальный завтрак, а для организма, испытывающего стресс, лучше всего подойдет омлет с капустой и тыквенными семечками.

Энергия человека: что это такое и как ее повысить?

Ученый говорит, что тяга к вредной пище в стрессовом положении зависит от химических процессов в организме. Те продукты, которые человек употребляет, находясь в нервном напряжении, влияют на уровень гормонов в крови и повышают чувствительность к новым стрессам.

К примеру, жирные сорта рыбы, семена льна, яичные желтки и другие продукты, богатые омега-3 жирными кислотами, успокаивают и делают нервную систему более устойчивой к различным стрессам.

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Питание, Пища, Стресс, Продукты питания, Лишний вес, Борьба со стресом, Как справиться с стрессом, Как не набрать лишние килограммы.
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