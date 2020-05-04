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Как правильно пить воду: главные советы экспертов

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Как правильно пить воду: главные советы экспертов
01:59 Сегодня Телеграф formulazdorovya.com Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Содержание воды в организме напрямую влияет на состояние здоровья, работоспособность человека, возможность восстанавливаться после физических, интеллектуальных и эмоциональных нагрузок, противостоять стрессу.

  • 1

    Организму нужна вода

    Пейте воду в количестве 2-х литров в день. Никакие другие жидкости, такие как кофе, чай, соки, супы, молоко, сочные фрукты не заменят воду. На количество употребляемой жидкости влияют некоторые заболевания, а также вес тела – чем крупнее человек, тем больше надо пить воды.

  • 2

    Стакан воды после пробуждения

    Необходимо выпить стакан воды приблизительно за 1,5 часа до завтрака, после того, как проснулись и встали с постели. Вода промывает желудочно-кишечный тракт, активизирует и готовит его к работе, устраняет недостаток влаги после долгого перерыва на сон. По утверждению восточных целителей такая очистка и подготовка всей пищеварительной системы к работе не менее важна, чем умывание и чистка зубов. Воду можно выпить и ближе к утру, когда проснулись для посещения туалета.

    Рекомендации. При запоре количество воды по утрам нужно увеличить. 2-3 стакана воды с утра заменят самое лучшее слабительное.

  • 3

    Стакан воды перед едой

    За полчаса до каждого приема пищи нужно выпить стакан простой воды. Это дает возможность подготовить систему пищеварения к работе. Особенно это важно для тех, кто страдает от желудочно-кишечных заболеваний и их проявлений (изжога, гастрит, дуоденит, язва и т.д.)

  • 4

    Лучше не поесть, чем не попить

    Потребности в воде и в еде по ощущениям очень близки, поэтому так легко перепутать жажду с голодом. Очень часто неверная реакция на сигнал организма ведет к ожирению (еда вместо воды). Еда не утоляет жажду. Ожирение – это основное осложнение от обезвоживания.

  • 5

    Стакан воды после еды

    Во время еды и сразу после нее воду пить не рекомендуется. Стакан воды надо выпить через час (минимум 40 минут) после приема пищи. Это дает возможность пополнить пищеварительные соки, затраченные при переваривании пищи.

  • 6

    Вода перед сном

    За пол часа до сна надо выпить стакан воды. За время сна человек теряет воду при дыхании, вода выделяется через кожу с потом. Людям, имеющим проблемы с почками, все необходимое количество воды лучше выпивать до 17-18 часов.

  • 7

    Пить всегда, когда есть потребность в воде

    Вода должна быть хорошего качества, негазированная, без вкусовых добавок.

  • 8

    Пейте воду перед физическими нагрузками

    Вода требуется для выделения пота и для обмена веществ, во время занятий спортом метаболизм ускоряется.

  • 9

    Вода и другие жидкости

    Чай кофе, алкоголь являются мочегонными жидкостями, поэтому при их употреблении воды надо пить больше. Соки, молоко – это еда, воду они не заменят.

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Вода, Здоровье, Советы медиков, Как правильно пить воду.
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