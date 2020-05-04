Как правильно пить воду: главные советы экспертов

1 Организму нужна вода Пейте воду в количестве 2-х литров в день. Никакие другие жидкости, такие как кофе, чай, соки, супы, молоко, сочные фрукты не заменят воду. На количество употребляемой жидкости влияют некоторые заболевания, а также вес тела – чем крупнее человек, тем больше надо пить воды.

2 Стакан воды после пробуждения Необходимо выпить стакан воды приблизительно за 1,5 часа до завтрака, после того, как проснулись и встали с постели. Вода промывает желудочно-кишечный тракт, активизирует и готовит его к работе, устраняет недостаток влаги после долгого перерыва на сон. По утверждению восточных целителей такая очистка и подготовка всей пищеварительной системы к работе не менее важна, чем умывание и чистка зубов. Воду можно выпить и ближе к утру, когда проснулись для посещения туалета. Рекомендации. При запоре количество воды по утрам нужно увеличить. 2-3 стакана воды с утра заменят самое лучшее слабительное.

3 Стакан воды перед едой За полчаса до каждого приема пищи нужно выпить стакан простой воды. Это дает возможность подготовить систему пищеварения к работе. Особенно это важно для тех, кто страдает от желудочно-кишечных заболеваний и их проявлений (изжога, гастрит, дуоденит, язва и т.д.)

4 Лучше не поесть, чем не попить Потребности в воде и в еде по ощущениям очень близки, поэтому так легко перепутать жажду с голодом. Очень часто неверная реакция на сигнал организма ведет к ожирению (еда вместо воды). Еда не утоляет жажду. Ожирение – это основное осложнение от обезвоживания.

5 Стакан воды после еды Во время еды и сразу после нее воду пить не рекомендуется. Стакан воды надо выпить через час (минимум 40 минут) после приема пищи. Это дает возможность пополнить пищеварительные соки, затраченные при переваривании пищи.

6 Вода перед сном За пол часа до сна надо выпить стакан воды. За время сна человек теряет воду при дыхании, вода выделяется через кожу с потом. Людям, имеющим проблемы с почками, все необходимое количество воды лучше выпивать до 17-18 часов.

7 Пить всегда, когда есть потребность в воде Вода должна быть хорошего качества, негазированная, без вкусовых добавок.

8 Пейте воду перед физическими нагрузками Вода требуется для выделения пота и для обмена веществ, во время занятий спортом метаболизм ускоряется.