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Уход за волосами летом: как защититься от солнца

Уход за волосами летом: как защититься от солнца
17:32 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:5 правил летней защиты волос от пагубного влияния солнца.

Летом мы много времени проводим на солнце, а если находимся на отдыхе, то можем часами загорать на пляже у воды. И если о коже мы привыкли худо-бедно заботиться, защищая ее кремами от загара, то волосы летом страдают вдвойне.

Солнечные лучи способны повреждать не только кутикулу волоса, но затрагивать и глубокие слои. Разрушаются белковые соединения волос, они выглядят пересушенными, секутся и ломаются.

Прежде чем отправиться на солнце, нанесите по всей длине волос масляный эликсир или любое масло для волос: кокосовое, макадамии, виноградной косточки. Любое масло защитит от солнца, мягко обволакивая волоски. В отпуск возьмите с собой линейку для волос с "UV"-защитой. Хорошо поддержат волосы несмываемые спреи и сыворотки с защитой от солнца.

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Не используйте летом шампуни с пометкой "для объема", а также шампуни для жирных волос с подсушивающим эффектом. Средства для объема также обладают свойством высушивать волос, делая его максимально легким. Именно за счет этого он приподнимается и создается желаемый объем. Летом волосы и без того сухие, поэтому используйте шампуни и бальзамы только для сухих или нормальных волос.

Если в другое время вы иногда можете позволить себе забыть про кондиционер для волос или маску, то с начала летнего сезона до октября этого делать не стоит. Бальзамы и маски сглаживают приподнятые после мытья чешуйки волос, которые под микроскопом выглядят как елочка. Приглаженная кутикула станет дополнительным щитом от агрессивного воздействия внешних факторов. На море, где волосы каждый день подвержены стрессу, маски желательно делать ежедневно. Причем держать на волосах бальзам или кондиционер нужно не менее 10 минут.

Чтобы волосы не страдали: главные ошибки в уходе

После того как вы искупались в море или бассейне, ныряя с головой, обязательно промойте волосы пресной водой. Не расчесывайте мокрые волосы травмирующей расческой, используйте гребешок с широкими зубцами, а для сухих волос - расческу с натуральной щетиной.

Никогда не забывайте о головных уборах. На отдыхе их не бывает много: кепки, шляпки, косыночки, повязки. Все, что может прикрыть ваши волосы в любое время дня. Из причесок выбирайте удобные: две косы, гульку, два рожка по бокам, колосок. Не держите мокрые распущенные волосы под открытым солнцем, сушите их в тени естественным путем.

Круглый год, а особенно летом, относитесь к волосам так, как вы относитесь к новой дорогой кожаной сумке - бережно и уважительно. 

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Здоровье, Лето, Волосы, Уход, Защита.
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