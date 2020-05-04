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Ромашка, зверобой и другие травы, которые стоит добавить в чай

Смотрите фото (6)
Ромашка, зверобой и другие травы, которые стоит добавить в чай
20:52 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: unsplash.com

Новости шоу бизнеса:Если хотите сделать чай более полезным, тогда добавьте к нему щепотку трав - они передадут напитку свои целебные микроэлементы и витамины.

  • 1

    Мята

    Душистые листочки мяты оказывают успокаивающее действие. Кроме того, мята охлаждает, поэтому чай с этой ароматной травкой - идеальный вариант для жаркого летнего дня. Зимой мята тоже полезна: она помогает сбить температуру во время простуды или гриппа, снимает головную боль и оказывает обезболивающее действие.

  • 2

    Шалфей

    В этой траве много антиоксидантов, которые способствуют выведению свободных радикалов из организма и препятствуют развитию онкологических заболеваний и болезней сердца. Регулярное употребление чая с листьями и цветочками шалфея способствует замедлению процессов старения в организме и стимулирует умственную деятельность.

  • 3

    Жасмин

    Благоухающий жасмин стимулирует работу мозга и оказывает освежающее действие. Другой полезный эффект цветка - тонизирующий: если чувствуете упадок сил и хроническую усталость, непременно добавляйте в чай цветочки бодрящего растения. А еще напиток полезен при гипотензии и отсутствии аппетита.

  • 4

    Зверобой

    Чай со зверобоем - настоящий эликсир здоровья. Напиток является прекрасным антидепрессантом, восстанавливает гормональный баланс у женщин, стимулирует мыслительную деятельность, помогает при простудах, а также при язвах и гастритах с пониженной кислотностью.

  • 5

    Ромашка

    Как известно, ромашковый чай прекрасно успокаивает, но полезен он не только этим: напиток укрепляет иммунитет, снимает воспаление и устраняет спазмы в желудке, а также облегчает менструальные боли у женщин.

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