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Гипертония: Правила контроля артериального давления

Гипертония: Правила контроля артериального давления
12:32 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Самое время убедиться, что вы правильно измеряете и оптимально управляете своим давлением во время самоизоляции.

Поддержание здорового артериального давления важно во время пандемии коронавируса. Гипертония особенно нуждается в строгом ежедневном контроле. 

Как мне измерить давление дома?

Ваше кровяное давление может варьироваться в зависимости от того, говорите ли вы, занимаетесь спортом или находитесь в состоянии стресса, или если есть изменение температуры. Это также может варьироваться в зависимости от осанки, если вы только что поели, принимали лекарства, пили кофе или курили.

Важно правильно измерять артериальное давление дома, чтобы показания не вводили в заблуждение.

  • Используйте устройство, которое было проверено на точность.

  • Делайте измерение в одно и то же время утром и вечером в течение семи дней, чтобы понять диапазон возможных изменений. Проводите измерения перед приемом лекарств, пищи или физических упражнений и в соответствии с рекомендациями врача.

  • Не курите и не пейте кофеин за 30 минут до измерения, не измеряйте, если чувствуете дискомфорт, стресс.

  • Сидите спокойно в течение пяти минут перед измерением, не разговаривая, не отвлекаясь на телевизор или смартфон.

  • Сидите правильно: ноги на полу, не скрещены, рука с манжетой на уровне сердца и спины.

  • Сделайте 2 измерения с интервалом в одну минуту.

  • Запишите каждую цифру в дневник или электронную таблицу.

Профилактика

Высокое давление вызвано в основном образом жизни, факторами стресса и поведением, но вы можете изменить некоторые из них в домашних условиях, снизив риск сердечных заболеваний.

Около 30% от всех причин высокого артериального давления относится к потреблению слишком большого количества соли, которая может быть скрыта во многих продуктах питания. Сбалансированная диета с низким содержанием соли, с высоким содержанием фруктов, овощей, цельнозерновых продуктов и белка, поможет контролировать давление и улучшить общее состояние здоровья.

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Все по теме:

Здоровье, Давление, Гипертония, Советы медиков, Измерение давления, Как правильно измерять давление, Правила измерения давления.
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