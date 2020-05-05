Мигрень: в каких случаях стоит обратится к врачу

Новости шоу бизнеса:Мигрень – в переводе с греческого "головная боль, охватывающая половину головы".

Головная боль, вызываемая спазмами сосудов головы, приводящими к возбуждению болевых нервных окончаний. Боль резкая, пульсирующая, обычно охватывает половину черепа, часто сопровождается тошнотой и рвотой. Мигренью страдают миллионы людей, женщин серди них вдвое больше, чем мужчин.

Мигрень вызывается определенными факторами, заставляющими артерии головного мозга спазмироваться, а затем – расширяться. Между приступами уровень серотонина в мозге низок, а во время их – высок. Могут также происходить скачки концентрации других нейромедиаторов, кальция, магния.

Факторы, провоцирующие приступ мигрени

Приступ мигрени может начатсья под влиянием одного или нескольких индуцирующих факторов:

Определенная пища;

Низкий уровень глюкозы в крови из-за голода или злоупотребления рафинированными углеводами;

Обезвоживание;

Стресс, шок или тревога;

Плохой сон;

Яркий свет нескольких оттенков;

Громкий шум;

Перемена погоды или климата;

Сухая атмосфера или теплый сухой свитер;

Гормональные изменения.

Симптомы индивидуальны, но всегда возникает сильная, пульсирующая боль в половине головы. Приступу могут предшествовать сохраняющиеся до часа необычные ощущения, называемые аурой, например, вспышки света, зигзагообразные линии или слепое пятно в поле зрения. С началом головной боли многие страдают от тошноты и рвоты, их сильно раздражают свет и шум. Из других симптомов обычны головокружение, покалывание в конечностях и их онемение.

Когда надо обращаться к врачу