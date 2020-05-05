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Мигрень: в каких случаях стоит обратится к врачу

Мигрень: в каких случаях стоит обратится к врачу
17:17 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:Мигрень – в переводе с греческого "головная боль, охватывающая половину головы".

Головная боль, вызываемая спазмами сосудов головы, приводящими к возбуждению болевых нервных окончаний. Боль резкая, пульсирующая, обычно охватывает половину черепа, часто сопровождается тошнотой и рвотой. Мигренью страдают миллионы людей, женщин серди них вдвое больше, чем мужчин.

Мигрень вызывается определенными факторами, заставляющими артерии головного мозга спазмироваться, а затем – расширяться. Между приступами уровень серотонина в мозге низок, а во время их – высок. Могут также происходить скачки концентрации других нейромедиаторов, кальция, магния.

Факторы, провоцирующие приступ мигрени

  • Приступ мигрени может начатсья под влиянием одного или нескольких индуцирующих факторов:

  • Определенная пища;

  • Низкий уровень глюкозы в крови из-за голода или злоупотребления рафинированными углеводами;

  • Обезвоживание;

  • Стресс, шок или тревога;

  • Плохой сон;

  • Яркий свет нескольких оттенков;

  • Громкий шум;

  • Перемена погоды или климата;

  • Сухая атмосфера или теплый сухой свитер;

  • Гормональные изменения.

Симптомы индивидуальны, но всегда возникает сильная, пульсирующая боль в половине головы. Приступу могут предшествовать сохраняющиеся до часа необычные ощущения, называемые аурой, например, вспышки света, зигзагообразные линии или слепое пятно в поле зрения. С началом головной боли многие страдают от тошноты и рвоты, их сильно раздражают свет и шум. Из других симптомов обычны головокружение, покалывание в конечностях и их онемение.

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Когда надо обращаться к врачу

  • Мигрень мучает и не позволяет ничего делать.

  • Принимаете пероральные контрацептивы.

  • Картина приступов мигрени меняется.

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