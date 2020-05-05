Мигрень: в каких случаях стоит обратится к врачу

Головная боль, вызываемая спазмами сосудов головы, приводящими к возбуждению болевых нервных окончаний. Боль резкая, пульсирующая, обычно охватывает половину черепа, часто сопровождается тошнотой и рвотой. Мигренью страдают миллионы людей, женщин серди них вдвое больше, чем мужчин.
Мигрень вызывается определенными факторами, заставляющими артерии головного мозга спазмироваться, а затем – расширяться. Между приступами уровень серотонина в мозге низок, а во время их – высок. Могут также происходить скачки концентрации других нейромедиаторов, кальция, магния.
Факторы, провоцирующие приступ мигрени
Приступ мигрени может начатсья под влиянием одного или нескольких индуцирующих факторов:
Определенная пища;
Низкий уровень глюкозы в крови из-за голода или злоупотребления рафинированными углеводами;
Обезвоживание;
Стресс, шок или тревога;
Плохой сон;
Яркий свет нескольких оттенков;
Громкий шум;
Перемена погоды или климата;
Сухая атмосфера или теплый сухой свитер;
Гормональные изменения.
Симптомы индивидуальны, но всегда возникает сильная, пульсирующая боль в половине головы. Приступу могут предшествовать сохраняющиеся до часа необычные ощущения, называемые аурой, например, вспышки света, зигзагообразные линии или слепое пятно в поле зрения. С началом головной боли многие страдают от тошноты и рвоты, их сильно раздражают свет и шум. Из других симптомов обычны головокружение, покалывание в конечностях и их онемение.
Когда надо обращаться к врачу
Мигрень мучает и не позволяет ничего делать.
Принимаете пероральные контрацептивы.
Картина приступов мигрени меняется.