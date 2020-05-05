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Масса полезных веществ: чем так хорош барбарис

Масса полезных веществ: чем так хорош барбарис
21:31 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Барбарис – кустарник, плодоносящий теми самыми ягодами, по форме напоминающими леденцы из нашего детства.

Вкус ягод барбариса не имеет к леденцам никакого отношения. Он не приторно-сладкий с легкой кислинкой, а откровенно кислый. Потому-то барбарис часто называют северным лимоном.

Использовали его в быту примерно так же как желтый фрукт – добавляли в чай, засахаривали и варили варенье. Между тем, полезны для человека все части растения, а не только плоды.

Кора барбариса – ценный источник гликозидов, флавоноидов, природных антисептиков и гепатопротекторов. Настойку коры часто применяли при лечении желтухи. Кора растения содержит алкалоид берберин. Она обладает мощным желчегонным действием, потому применяется при некоторых заболеваниях желчного пузыря и печени в народной медицине.

Отвар коры барбариса обладает кровоостанавливающими свойствами. Народная медицина назначает его для облегчения состояния при обильной менструации и внутренних кровотечениях.

Ягоды, как и большинство северных плодов, исключительно богаты витамином С, и потому обладают мощным антиоксидантным эффектом. В этом плане барбарис не уступает широко разрекламированным "суперпродуктам" — ягодам асаи и годжи.

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В народной медицине водная настойка ягод барбариса используется для терапии повышенного давления, а также для укрепления иммунитета. Часто пишут о том, что ягоды показаны при различных опухолях, и способны блокировать их рост. Впрочем, гипертонию лечат и отварами корней, листьев и стеблей барбариса, ведь снижающее давление действие оказывает алкалоид берберин, который содержится и в них тоже.

Настойку ягод барбариса применяют и для улучшения состояния при гастрите с пониженной кислотностью. 1 часть ягод настаивают на 10 частях крутого кипятка, и пьют за 30 минут перед каждым приемом пищи.

Плоды барбариса часто используют в сборах против диареи, так как они содержат дубильные вещества и обладают вяжущими свойствами. Иногда водную настойку ягод, а то и сами плоды в свежем виде рекомендуют давать перед едой детям, у которых от природы плохой аппетит.

На фоне этого выглядят странновато рекомендации включать барбарис в рацион худеющих. Рецепт напоминает "аппетитный" — источники по народной медицине рекомендуют разжевывать перед едой немного ягод, и запивать стаканом воды. Видимо, работает тут простой эффект наполнения желудка жидкостью и возможность несколько разнообразить рацион.

Укрепляем иммунитет вкусным и полезным чаем

Ягоды включают в рацион диабетиков, они служат ценным источником витаминов, не повышающим, в то же время существенно уровень в сахара крови. Барбарис рекомендуют употреблять и при ревматических болях, и, иногда при воспалениях суставов.

В истории сохранились свидетельства о том, что ягоды этого растения спасали целые северные поселения от цинги, ну а наши современники просто могут включать их в рацион как дополнительную витаминную подпитку долгой зимой.

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Все по теме:

Питание, Здоровье, Польза, Ягода, Барбарис, Кустарник.
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