Скачать
Среда, 06.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Киеве три дня растет количество инфицированных COVID-19
В Киеве три дня растет количество инфицированных COVID-19
В Украине могут появится "паспорта здоровья"
В Украине могут появится "паспорта здоровья"
СМИ: ФИФА даст согласие на пять замен
СМИ: ФИФА даст согласие на пять замен
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 7 мая
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 7 мая

Осторожно! Эти продукты вызывают запор

Осторожно! Эти продукты вызывают запор
13:18 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Диетологи перечислили продукты, которые нельзя употреблять при нарушении моторики кишечника.

Во время запора большую роль играет рацион человека, потому что некоторая еда способна усугубить деликатную проблему. 

В первую очередь речь идет о белом рисе, который богат крахмалом. Его рекомендуется заменить на бурый аналог или употреблять в ограниченном количестве только с овощам.

Для переваривания красного мяса и колбасных изделий требуется много времени, что дает дополнительную нагрузку организму, провоцируя запор. Та же ситуация происходит с некоторыми молочными продуктами, особенно с сырами. Однако натуральный йогурт без сахара при этом, наоборот, пойдет на пользу.

Эфирные масла: чем они полезны для организма

Диетологи не советуют употреблять пищу с большим содержанием жира, белка и крахмала, такую как незрелые бананы, шоколад, картошку фри, черный чай. Последний дополнительно обладает вяжущим действием.

Кроме пересмотра рациона, необходимо заниматься спортом, потому что физические нагрузки улучшают моторику кишечника. Оптимально уделять упражнениям 40 минут в день четыре раза в неделю.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Питание, Здоровье, Запор, Советы диетологов, Продукты питание, Причина запора.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Школа 2020: С сентября школьники месяц будут догонять учебную программу
02 Приметы и поверья на 6 мая 2020 года, что категорически запрещено делать
03 Грозы с градом и шквальный ветер: в Украине значительно ухудшится погода
04 Количество заболевших коронавирусом в Украине превысило 13 000
05 Итоги дня 5 мая: Карантин и школа, делегация ТКГ и трудоустройство заробитчан
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине меняются условия карантина: что изменится с 11 мая
В Украине меняются условия карантина: что изменится с 11 мая
В МИД прокомментировали возобновление авиасообщения
В МИД прокомментировали возобновление авиасообщения
Карта коронавируса в Украине и мире 6 мая: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
Карта распространения коронавируса в Украине и мире: онлайн
Сыну Принца Гарри исполнился год: каким будет праздник
Сыну Принца Гарри исполнился год: каким будет праздник
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь