Осторожно! Эти продукты вызывают запор

Новости шоу бизнеса:Диетологи перечислили продукты, которые нельзя употреблять при нарушении моторики кишечника.

Во время запора большую роль играет рацион человека, потому что некоторая еда способна усугубить деликатную проблему.

В первую очередь речь идет о белом рисе, который богат крахмалом. Его рекомендуется заменить на бурый аналог или употреблять в ограниченном количестве только с овощам.

Для переваривания красного мяса и колбасных изделий требуется много времени, что дает дополнительную нагрузку организму, провоцируя запор. Та же ситуация происходит с некоторыми молочными продуктами, особенно с сырами. Однако натуральный йогурт без сахара при этом, наоборот, пойдет на пользу.

Диетологи не советуют употреблять пищу с большим содержанием жира, белка и крахмала, такую как незрелые бананы, шоколад, картошку фри, черный чай. Последний дополнительно обладает вяжущим действием.

Кроме пересмотра рациона, необходимо заниматься спортом, потому что физические нагрузки улучшают моторику кишечника. Оптимально уделять упражнениям 40 минут в день четыре раза в неделю.