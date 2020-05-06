Зеленый чай: необычные способы использования

Новости шоу бизнеса:Не стоит думать, что зеленый чай предназначен только для употребления внутрь.

У напитка множество удивительных преимуществ, и вот самые необычные способы его применения.

Полоскание для рта. Зелёный чай обладает противобактериальными свойствами, что делает его превосходным ополаскивателем для рта. Исследование показало, что зеленый чай содержит катехины, которые эффективны против мутировавших стрептококков, часто встречающихся в полости рта человека и вносящих существенный вклад в развитие кариеса. Можно использовать любой зелёный чай, и варить его листья в течение минуты. После охлаждения добавьте одну столовую ложку пищевой соды и применяйте в качестве средства для полоскания.

Чай для ванной. Принятие ванны с чаем проводит детоксикацию кожи. Всё благодаря противовоспалительным свойствам напитка. Добавьте несколько чайных пакетиков воду в ванне и наслаждайтесь приятной теплотой.

Ингредиент для мыла. Высушенные чайные листья являются естественным красителем и отшелушивающим средством, которое используется в мыле домашнего приготовления. Заварите менее 400 мл крепкого зеленого чая. Приберегите пропаренные листья на потом, дайте чаю остыть. Добавьте несколько капель эфирных масел эвкалипта и лемонграсса, а зачем 4-8 столовых ложек зелёных чайных листьев. Хорошенько всё размешайте, положите в форму для мыла. Полученное средство можно хранить в течение месяца.

Скраб для тела. Создайте собственный скраб для тела, добавив несколько чайных листьев в средство для мытья тела. Грубые чайные листья помогут удалить мертвые клетки кожи, а присутствующие в них антиоксиданты окажут восстанавливающее воздействие.

Краска для волос. Чай действительно может быть альтернативой красок для волос, но лишь на непродолжительное время. Сварите очень крепкий чай, охладите до комнатной температуры, затем промокните какую-нибудь ткань и нанесите на волосы.