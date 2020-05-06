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Неожиданно на первый взгляд: названа еще одна причина ожирения

Неожиданно на первый взгляд: названа еще одна причина ожирения
21:39 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Исследователи из Канады определили неожиданную причину ожирения.

Причиной лишнего веса и ожирения может быть неожиданный на первый взгляд фактор – недостаточное количество потребляемого человеком кальция. Это определили исследователи из Канады.

Ученые Университета Лаваля выяснили, что количество кальция, получаемого организмом, может иметь решающее значение, когда речь идет о массе тела – похудении или ожирении.

Проведенное специалистами из Канады масштабное исследование выявило любопытную закономерность: оказалось, что женщины, испытывавшие дефицит данного микроэлемента, были склонны иметь избыток жировых отложений в теле.

Исследователи определили, что человеческий мозг чувствителен к уровню кальция: при недостатке минерала нейроны подают сигналы, побуждающий к потреблению большего количества пищи, для восполнения запасов важного микроэлемента. Таким образом, может расти вес, повышается концентрация холестерина в крови, увеличивается риск метаболических, сердечных нарушений.

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Ученые утверждают, что тем, кто мечтает похудеть и хочет уберечься от прибавки в весе, следует добавить в рацион больше молочных продуктов, в том числе сыра. Эти продукты являются очень хорошими источниками кальция.

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Все по теме:

Питание, Здоровье, Ожирение, Кальций.
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