Обязательно включите в рацион: брусничный сок снижает давление

Новости шоу бизнеса:Отмечается, что употребление данного напитка не вызывает побочных эффектов.

Недавно специалисты поведали общественности о полезных свойствах брусничного сока. Оказалось, что данный напиток может снижать давление, а также предотвратить его скачки. В основном в исследовании эксперты изучали полифенолы, которые есть в соке.

В ходе эксперимента трем группах лабораторных мышей, у которых было высокое давление, давали брусничный сок. Отметим, каждой группе давали разное количество напитка.

После продолжительного употребление напитка, примерно 8-10 недель, у всех особей наблюдалось значительное снижение пика давления. Это натолкнула на вывод, что употребление большого количества сока помогает уменьшить скачки давления.

Именно поэтому эксперты настоятельно советуют включить в рацион брусничный сок. Тем более, большое количество сока не провоцирует побочные эффекты.