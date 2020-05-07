Обязательно включите в рацион: брусничный сок снижает давление

Недавно специалисты поведали общественности о полезных свойствах брусничного сока. Оказалось, что данный напиток может снижать давление, а также предотвратить его скачки. В основном в исследовании эксперты изучали полифенолы, которые есть в соке.
В ходе эксперимента трем группах лабораторных мышей, у которых было высокое давление, давали брусничный сок. Отметим, каждой группе давали разное количество напитка.
После продолжительного употребление напитка, примерно 8-10 недель, у всех особей наблюдалось значительное снижение пика давления. Это натолкнула на вывод, что употребление большого количества сока помогает уменьшить скачки давления.
Именно поэтому эксперты настоятельно советуют включить в рацион брусничный сок. Тем более, большое количество сока не провоцирует побочные эффекты.