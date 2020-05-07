И кишечник будет здоровый: самые полезные напитки для иммунитета

Новости шоу бизнеса:Для оздоровления микрофлоры кишечника медики советуют употреблять некоторые напитки.

Эти напитки стимулируют процессы развития полезных бактерий, улучшающих состояние органа пищеварения, крайне важного для крепкого иммунитета.

Здоровый кишечник является ключевым фактором в борьбе с инфекциями, он берет на себя функции иммунного органа. Если в нем развивается патогенная флора, это негативно сказывается на общем физическом и эмоциональном состоянии.

Медиками были названы лучшие напитки для сохранения здоровой микрофлоры кишечника. Об их употреблении специалисты рассказали журналу Fit for Fun.

Мятный чай. Его эфирные масла эффективно уничтожают вредные кишечные бактерии. Людям с проблемами раздраженного кишечника, вздутия живота напиток будет особенно полезен.

"Золотое" молоко. Напиток готовится с добавлением куркумы. Молочная смесь со специей может улучшить состояние микрофлоры кишечника, поспособствовать ее оздоровлению. Употребление напитка стимулирует пищеварение, помогает бороться с желудочно-кишечными заболеваниями – диареей, синдромом раздраженного кишечника, болезнью Крона.

Сок сельдерея. Богат витаминами А, С, К, антиоксидантами. Его питье обеспечивает организм флавоноидным веществом лютеолином, препятствующим развитию воспаления в органах ЖКТ.

Сок алоэ. Напиток обладает эффектом натурального слабительного, способного снимать воспаление и дискомфорт в раздраженной кишке.

Яблочный уксус. Тоже входит в список лучших. Его органические вещества (особенно уксусная и фруктовая кислоты) содействуют избавлению микрофлоры от болезнетворных бактерий. Чтобы приготовить полезный кишечнику напиток, нужно смешать две столовых ложки яблочного уксуса, 250 мил теплой воды, чайную ложку меда.

Кефир. Лучший кисломолочный напиток для сохранения здоровой кишечной микрофлоры. Он содержит ряд бактерий и дрожжей, положительно влияющих на ее состояние. Таким образом употребление кефира помогает укрепить иммунную систему.

Анисовый чай. Напиток может помочь при метеоризме. Его вещества нейтрализуют вредные микробы и бактерии в желудочно-кишечном тракте – это позволяет уменьшить количество газов, дает возможность развиваться полезным бактериям флоры.

Кофе. Напитки на основе горьких компонентов в целом хорошо влияют на кишечник, активируют его работу, регулярное очищение. Благодаря им из организма лучше выводятся продукты распада обмена веществ, что препятствует росту вредных кишечных бактерий.