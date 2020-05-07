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Коронавирус: люди с повышенным уровнем сахара находятся в группе риска

Коронавирус: люди с повышенным уровнем сахара находятся в группе риска
18:32 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Наблюдение за уровнем сахара в крови может помочь бороться с COVID-19.

Сахар - это не только то, что подслащивает нашу еду. Это то, что является важной частью белков, из который состоит организм. Контроль уровня сахара в крови с помощью диеты и физических упражнений, а также лучший контроль уровня сахара у диабетиков, особенно когда они болеет коронавирусом COVID-19, может помочь контролировать тяжесть заболевания и даже его распространение.

Высокий уровень сахара в крови увеличивает рецепторы ACE2 в легких у мышей с диабетом, согласно исследованию. Таким образом, не только увеличивается количество рецепторов, но и к ним присоединяется больше сахаров. Это позволяет вирусу легче заразить клетки. Когда в организме больше инсулина и меньше сахара, меньше и рецепторов ACE2 и, соответственно, меньше сахара, что может уменьшить количество коронавируса, попадающего в клетку.

"Это говорит о том, что анализ на высокий уровень сахара в крови под названием гемоглобин A1c, который можно использовать даже у людей без диабета или преддиабета, можно использовать в качестве маркера для пациентов с риском заболевания COVID-19. На самом деле, 3,8% населения США имеет высокий A1c", - говорит Адам М. Бруфски (Adam M. Brufsky), профессор медицины в Медицинском факультете Университета Питтсбурга.

Напиток, который является опасным при коронавирусе

Гидроксихлорохин может работать, блокируя процессы в клетке, которые добавляют сахар к белкам. Это теоретически препятствует взаимодействию коронавируса с его рецептором и модулирует воспалительную реакцию на вирус. Однако до сих пор неясно, подойдет ли гидроксихлорохин для всех или только для небольшой группы пациентов.

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Все по теме:

Здоровье, Диабет, Уровень сахара, Коронавирус, Covid-19.
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