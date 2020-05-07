Жизнь после карантина: правила безопасности в условиях пандемии COVID-19

Новости шоу бизнеса:Соблюдать правила безопасности в условиях пандемии COVID-19 нужно независимо от того, действует карантин или нет.

Соблюдения правил необходимо как на индивидуальном, так и на групповом уровне, несмотря на то, что с 11 мая планируется постепенное ослабление карантина. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины.

"Рекомендации по предотвращению распространения COVID-19 эффективно будут работать только тогда, когда их будут соблюдать все. Речь идет и о периоде карантина, и о времени, когда он уже не будет действовать. Соблюдение физической дистанции и самоизоляция - это те меры, которые должны приниматься не только во время карантина, но и тогда, когда это фактически необходимо. Поэтому следует понимать, чем карантин отличается от самоизоляции и физического дистанцирования", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время походов в магазины следует держаться на расстоянии не менее метра от других и, по возможности, не касаться руками глаз, рта, носа. Перед тем как взять корзину или тележку обрабатывать их дезинфектором с содержанием спирта не менее 60%. После возвращения из магазина, а также после разбора принесенных покупок тщательно мыть руки теплой водой с мылом в течение 20-40 секунд.

Как сообщают в ЦОЗ, приобретенные овощи и фрукты следует мыть так же, как и всегда. В частности, перед тем как взять их, нужно помыть руки водой с мылом. После этого тщательно вымыть фрукты и овощи чистой водой, особенно если есть их сырыми.

Также необходимо регулярно и тщательно обрабатывать руки дезинфектором с содержанием спирта не менее 60% или мыть их теплой водой с мылом в течение 20-40 секунд.

Рекомендуется также избегать мест большого скопления людей, где гораздо выше вероятность оказаться в тесном контакте с лицом, инфицированным COVID-19. Стараться не трогать глаза, нос и рот немытыми руками.

Также необходимо соблюдать правила респираторной гигиены дыхания и кашля. Во время кашля или чихания прикрывать рот или нос изгибом локтя или салфеткой. Использованную салфетку следует выбросить и вымыть руки.

В ЦОЗ рекомендуют самоизолироваться до выздоровления, даже если у вас легкие симптомы ОРВИ.

"Если у вас повысилась температура, появились кашель и затрудненное дыхание, позвоните семейному врачу. Обращение к врачу по телефону позволит ему при необходимости оперативно направить вас в специализированное лечебное учреждение", - добавили в ЦОЗ.

Как сообщалось, в Украине подтверждены 13 691 случай коронавирусной болезни COVID-19. За сутки зафиксированы 507 новых случаев.