От чего защищают маски - ответы специалистов

Новости шоу бизнеса:Эксперты предоставили информацию, от чего может защищать простая тканевая маска.

Американские учёные рассказали о пользе некоторых средств защиты в период пандемии COVID-19.

Как следует из публикаций, появившихся в Сети, одним из основных способов передачи вируса от человека к человеку является обычный разговор. Предотвратить заражение способна именно маска из ткани, так как она может задерживать инфекционные частицы.

COVID-19 перемещается по воздуху вместе с крошечными капельками слюны, которые выделяются во время беседы. Обнаружить это помогли специальные сверхчувствительные лазеры.

Даже при произношении обычного приветствия, человек рискует получить определенную дозу инфекции. Однако, если прикрыть рот влажной тканью, риски уменьшаются до нуля. Без маски за менее, чем 17- миллисекундный снимок образовывалось порядка 360 капель, которые потенциально могут содержать болезнетворные микроорганизмы.

Любой из видов тканевой маски в комплексе с мытьём рук и строгим соблюдением социальной дистанции существенно понижают темпы передачи коронавируса. Это поможет сдерживать пандемию до того времени, когда учёные создадут эффективную и доступную широким массам вакцину.