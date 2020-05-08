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От чего защищают маски - ответы специалистов

От чего защищают маски - ответы специалистов
16:34 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Эксперты предоставили информацию, от чего может защищать простая тканевая маска.

Американские учёные рассказали о пользе некоторых средств защиты в период пандемии COVID-19. 

Как следует из публикаций, появившихся в Сети, одним из основных способов передачи вируса от человека к человеку является обычный разговор. Предотвратить заражение способна именно маска из ткани, так как она может задерживать инфекционные частицы.

COVID-19 перемещается по воздуху вместе с крошечными капельками слюны, которые выделяются во время беседы. Обнаружить это помогли специальные сверхчувствительные лазеры.

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Даже при произношении обычного приветствия, человек рискует получить определенную дозу инфекции. Однако, если прикрыть рот влажной тканью, риски уменьшаются до нуля. Без маски за менее, чем 17- миллисекундный снимок образовывалось порядка 360 капель, которые потенциально могут содержать болезнетворные микроорганизмы.

Любой из видов тканевой маски в комплексе с мытьём рук и строгим соблюдением социальной дистанции существенно понижают темпы передачи коронавируса. Это поможет сдерживать пандемию до того времени, когда учёные создадут эффективную и доступную широким массам вакцину.

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Маски, Коронавирус, Медицинские маски, Covid-19, Защитные маски.
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