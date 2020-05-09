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Боль в спине: как избавиться?

Боль в спине: как избавиться?
17:59 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Упражнения, которые помогут избежать болей в шее и спине.

В наше время боль в спине воспринимается, как что-то само собой разумеющееся. Ведь, многие уже давно забыли, что такое гимнастика, пробежка, велосипед и тому подобное. Зато все мы сталкивались с последствиями долгого сидения за экраном своего рабочего монитора.

Боли в спине могут вызывать и тяжелые физические нагрузки (все, у кого есть дача и огород, сейчас хорошо меня понимают) и определенные заболевания. Печально, что в редких случаях люди вспоминают о лечебной гимнастике во время. Обычно, мы прибегаем к ней уже в преклонном возврате, страдая остеохондрозом или другими заболеваниями позвоночника. Самое интересное, что даже в таких случаях этот вид терапии дает внушительные результаты.

Такие банальные упражнения, как поднятие головы в положении лежа, могут значительно повысить трудоспособность шейного отдела, улучшить зрение и повысить тонус сосудов нашего мозга. Вот только делать все нужно правильно, а не во вред своему здоровью.

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Ложимся на спину и начинаем приподымать голову, только так, чтобы плечи и туловище не поднимались вместе с ней. Упражнение следует повторять по 5 раз в день.

А вот работникам среднего звена, идеально подойдут наклоны головы в разные стороны. Это поможет вам снять напряжение с мышц и подлечить сосудистую систему. Вам нужно сесть или встать, главное выпрямить спину, и наклонять голову влево и вправо. Старайтесь каждый раз достать ухом до плеча. Упражнения стоит выполнять медленно, без рывков, и вы получите видимые результаты.

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Здоровье, Боль, Упражнения, Спина.
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