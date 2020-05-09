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Снижает давление и уровень холестерина: полезные свойства кунжута

Снижает давление и уровень холестерина: полезные свойства кунжута
22:33 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Семена кунжута снижают уровень холестерина и кровяное давление. Также данная приправа уменьшает риск развития сердечных заболеваний.

Зарубежные специалисты выяснили, что снизить показатели артериального давления возможно с помощью кунжутных семечек. Этот продукт необходимо употреблять регулярно, ведь он содержит множество полезных веществ.

Известно, что кунжут часто используют в кулинарии, особенно для выпечек и различных сладостей. Несмотря на маленький размер, в семечках кунжута сосредоточено большое количество витаминов (А, Е и группы В), а также кальций, железо, марганец, цинк, магний, селен и медь.

В составе этого продукта есть сезамин и сесамолин - фенольные соединения, которые помогают нормализовать кровяное давление и снизить уровень "плохого" холестерина. Также эти вещества предотвращают любые закупорки в сосудах, защищая от проблем с сердечно-сосудистой системой.

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Если у вас часто наблюдается повышенное давление, тогда стоит обратиться к специалисту и пройти обследование, а до этого времени можно ежедневно употреблять 1-2 ложки кунжутных семечек. Этого достаточно, чтобы нормализовать давление и снизить холестерин.

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Здоровье, Давление, Польза, Кунжут.
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