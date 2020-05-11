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Что не следует есть на ночь?

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Что не следует есть на ночь?
03:13 Сегодня Телеграф medpravila.com Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Человек — раб своих привычек. Некоторые люди годами выстраивают свой рацион так, что без приема пищи за пару часов до сна никак не обходится.

  • 1

    Суши

    В средней порции продающихся теперь уже в каждом крупном супермаркете с собственной кухней роллов — примерно 300-350 килокалорий, а содержание жиров довольно низкое — 3-4 грамма. Из них всего 2 грамма составляют так называемые жиры «насыщенные» жиры, которые являются причиной повышенного холестерина, что порождает серьезные заболевания сосудов и желудочно-кишечного тракта. Для сравнения — в бутерброде «советского типа» их около 15 граммов.

    Важная деталь! Суши обязательно должны свежими, употребление вчерашних суши чревато серьезным отравлением. Но на сегодняшний день обеспечить себе покупку свежих суши и роллов несложно. Выберите супермаркет, в котором проставляется дата приготовления продукта, приобретите суши, изготовленные после полудня и спокойно кушайте их поздно вечером под любимый сериал или в компании любимых людей.

  • 2

    Печёные яблоки

    Как приготовить печеное яблоко? Моем свежее яблоко, при желании заворачиваем в фольгу (но это не обязательно!), зажигаем духовку и забываем там о нем на 20-30 минут. Идеальное само по себе готовящееся блюдо! А вот пользы от него — масса. И в некотором смысле употреблять печеные яблоки на ночь даже полезнее, чем днем. Это можно сравнить с употреблением на ночь полезной суспензии для здорового желудка полностью натурального происхождения. Если съесть на ночь свежее яблоко — оно спровоцирует аппетит, и скоро вам захочется перекусить ещё (помните, мамочкам советуют дать чаду яблоко, чтобы спровоцировать аппетит у капризулек, вечно отказывающихся кушать?).

    Более того, печеные яблоки, политые мёдом или посыпанные корицей, вполне могут заменить полноценный десерт, что выработает гормон счастья, а образующиеся при запекании соединения яблок поспособствуют крепкому сну! Как видите, одна сплошная польза!

  • 3

    Запечённая куриная грудка

    Куриное белое мясо (также известное как куриное филе, куриная грудка) — это самое полезное и максимально диетическое мясо. В нём прекрасно абсолютно всё: высоченное содержание белка для прекрасного и быстрого утоления голода, мизерное содержание жиров, гипоаллергенность. Откровенно говоря, если запечь куриное филе в духовке, положив его на противень с каплей растительного масла (исключительно для того, чтобы она не пригорело в нижней части), то жира в этом мясном блюде практически нет. А если вам хочется побаловать себя на ночь «бутербродиком на сон грядущий», замените любимую колбасу кусочком запечённого куриного филе, а батон — ломтиком цельнозернового хлеба.

  • 4

    Король здорового питания — сельдерей

    О полезных свойствах сельдерея говорят давно, только, к сожалению, не все знают, как он выглядит. Впрочем, человечество не так уж и невежественно. Ваша покорная слуга, живущая во втором по величине городе Беларуси, прекрасно помнит, как еще два года назад кассиры и другие покупатели странно смотрели на её корзинку с сельдереем и иногда спрашивали, что это и как его есть. Однако уже к концу 2019 году полки с сельдереем в самом популярном гипермаркете города оказывались полностью пустыми к концу дня. Факт, что сельдерей не представляет абсолютно никакой опасности для фигуры, остаётся неизменным в последние лет сто.

    Калорийность сельдерея — 16 килокалорий на 100 граммов, а это значит, что кушать его на ночь — не проблема. Более того, в нем достаточно воды и клетчатки, то есть у вас есть абсолютно все шансы быстро насытиться и отправиться спать со спокойной душой. Лайфхак! Если вы на диете и тоскуете по жареной картошечке, нарежьте аккуратными кружочками корень сельдерея и поджарьте с малым количеством оливкового масла. Думаете, мы хотим вас обмануть? Вовсе нет! Готовое блюдо на вкус будет практически не отличить от вредной жареной картошки.

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Питание, Здоровье, Продукты питания, Советы медиков, Что можно есть на ночь, Продукты на ночь.
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