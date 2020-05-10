Скачать
Воскресенье, 10.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
"Возможно, и детские сады откроем": Ляшко рассказал, когда украинцы смогут снять маски
"Возможно, и детские сады откроем": Ляшко рассказал, когда украинцы смогут снять маски
"Будьте счастливы и улыбайтесь, наши дорогие": Шмыгаль поздравил всех мам с праздником
Шмыгаль поздравил всех мам с праздником
"Нам нужен спорт": Трамп отреагировал на проведение турнира UFC
"Нам нужен спорт": Трамп отреагировал на проведение турнира UFC
Новые вирусы с Марса могут попасть на Землю
Новые вирусы с Марса могут попасть на Землю

Сохраняем психику в условиях изоляции: эффективные приемы

Сохраняем психику в условиях изоляции: эффективные приемы
18:16 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Минздрав призывает людей быть дома и максимально уменьшить количество времени пребывания на улице. Самоизоляция - мера необходимая, но дается людям не просто.

Как сохранить психику здоровой и не впасть в депрессию на карантине, рассказали в Минздраве и дали необходимые рекомендации.

Стоит также отметить, что в ведомстве считают "вирус паники" страшнее коронавирусной инфекцией. Именно поэтому нужно позаботиться не только о физическом здоровье, а и о психическом.

Как избежать ухудшения психологического состояния с примерами

1. Если у вас появился страх общения с окружающими, вы стали более замкнутыми.

Выход: Кооперируйтесь в небольшие группы и проводите время вместе онлайн.

Это могут быть: книжные клубы, чемпионаты по настольным играм и даже кинопросмотры.

Переедание и алкоголь: от каких привычек нужно отказаться во время самоизоляции

2. Если у вас депрессия из-за недостаточной активности на карантине.

Выход: займите себя каким-то полезным и интересным для вас занятием. Это может быть: спорт в домашних условиях, новое хобби, занятия для самосовершенствования.

3. Если вы постоянно гуглите какие-либо симптомы COVID-19 и примеряете их на себя.

Выход: самое главное, что вы должны запомнить - не занимайтесь самолечением. Кроме того, всю необходимую информацию узнавайте у специалистов, а не у кого-то непонятного из интернета. Не забывайте соблюдать правила личной гигиены, самоизолируйтесь, а также изучите статистику и оцените все реальные риски и варианты развития событий.

Давно пора забыть: самые распространенные мифы о здоровье

4. Если вы скупаете большое количество продуктов и средств гигиены.

Выход: нужно понимать, что товарного дефицита не будет, заверяют в Минздраве. Это спекуляция сознанием людей, поэтому относитесь ко всему критически. Многие из нас сталкивались и с более опасными вирусами и успешно их побеждали.

"Заботьтесь о своем психическом и физическом здоровье, будьте критичными к информации в СМИ", - подытожили в Минздраве.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Здоровье, Минздрав, Психология, Карантин, Изоляция.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Спикер парламента Грузии прокомментировал назначение Саакашвили в Украине
02 Эксперт объяснил, почему в Украине не отменяют карантин
03 Поздравления с Днем матери 2020 в прозе и картинках
04 Экспорт зерна: Украина установила новый рекорд
05 Британское посольство: Украина запрещает выезд своих граждан без разрешения МИД
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 10 мая
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 10 мая
Кличко: COVID-19 обнаружили уже у 1805 киевлян
Кличко: COVID-19 обнаружили уже у 1805 киевлян
ДТП в Винницкой области: погибли военнослужащие
ДТП в Винницкой области: погибли военнослужащие
Дождались! Sony обновила Xperia 10 и 10 Plus до Android 10
Дождались! Sony обновила Xperia 10 и 10 Plus до Android 10
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь