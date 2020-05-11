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Нарушения сердечного ритма: каковы причины

Нарушения сердечного ритма: каковы причины
16:32 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Медики определили причины учащенного биения сердца.

В норме частота сердечных сокращений у взрослого человека колеблется в пределах 60-90 ударов в минуту. Однако иногда сердцебиение может учащаться. Это как "пропуск удара" или, напротив, появление дополнительных ударов. Каковы причины такого состояния?

Если частота сердечных сокращений превышает 100 ударов в минуту - это тахикардия. Она может появиться по разным причинам и не всегда связана с заболеваниями сердца. Учащенный пульс может указывать на анемию (пониженный уровень эритроцитов в крови), нарушения в работе щитовидной железы, панические атаки.

Медики рассказали, что причинами повышенного пульса могут быть:

- инфекционные заболевания. Если в организм попадает вирус и происходит воспаление, симптомом которого является повышенная температура, тогда частота сердцебиения увеличивается;

- снижение кровяного давления. Предпосылкой для такого состояния служит замедление кровообращения в комплексе с гипоксией (кислородным голоданием);

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- употребление кофе, алкоголя, шоколада. Эти продуты содержат вещества, стимулирующие сердцебиение;

- гормональные нарушения. Учащенный пульс может возникнуть из-за заболевания, связанного с повышением функций щитовидной железы;

- вегетососудистая дистония. Это функциональное нарушение нервной системы, которое ухудшает общее самочувствие и приводит к ускоренному пульсу. Люди, страдающие ВСД, жалуются на нехватку воздуха, озноб, боли в сердце;

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- невроз. Это группа нервно-психических расстройств, которые могут вызывать приступы тахикардии (до 200 ударов в минуту).

Еще тахикардия может сопровождаться наличием патологических состояний. Учащенный пульс может указывать и на различные сердечно-сосудистые заболевания. В любом случае, необходимо проконсультироваться с кардиологом, ведь своевременное лечение защитит от многих проблем.

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Сердце, Тахикардия, Сердцебиение.
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