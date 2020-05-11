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Кислый друг: почему лимон так бесценен

Кислый друг: почему лимон так бесценен
20:45 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Врачи рассказали, чем лимонный сок полезен для нашего организма.

Лимон - удивительный фрукт, который может похвастаться большим количеством витаминов и ценных веществ. И содержатся они не только в мякоти плода, а также в его кожуре и соке. На самом деле, лимонный сок обладает целым рядом полезных свойств, о которых вы могли не подозревать.

Заряд бодрости

Да, сок из лимона хорошо бодрит и повышает настроение. Всего несколько капель сока, добавленного в салат или запеченную рыбу, повысят вашу энергичность и продуктивность.

Крепкий иммунитет

Все знают, что в лимоне содержится много витамина С, который укрепляет защитные силы иммунитета, помогая организму противостоять различным вирусам. Именно поэтому в период простуд необходимо пить больше чая с лимоном.

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Аппетит под контролем

Лимон — ценный источник пищевого волокна под названием "пектин". Попадая в организм вместе с водой, пектин увеличивается в размерах и заполняет собой желудок, тем самым способствуя более быстрому насыщению. В результате вы не переедаете и не хотите "отшлифовать" очередной прием пищи десертом.

Хорошее пищеварение

Лимонный сок улучшает работу пищеварительной системы, выводя из организма токсины и шлаки. Этот напиток стимулирует печень и выработку желчи, которая дополнительно облегчает пищеварение.

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Профилактика онкологии

Еще одно важное свойство лимонного сока — способность противостоять раку. Полезна в этих целях и цедра лимона, в которой содержится большое количество ценных эфирных масел и антиоксидантов.

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Польза, Лимон, Фрукт.
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