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Нужно ли здоровому человеку носить защитную маску?

Нужно ли здоровому человеку носить защитную маску?
08:10 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Нарушение режима самоизоляции и отказ от использования средств индивидуальной защиты может привести к нарастанию заболеваемости и подъему новой волны эпидемии.

Специалисты объяснили, зачем нужно носить маски здоровым людям. По мнению ряда ученых, ношение масок действительно помогает в защите от вируса.

Как сообщается, во многих регионах после праздников в связи с ужесточением "масочного режима" маски придется носить всем, даже здоровым людям. По мнению профессора Владимира Чуланова, маски действительно необходимы для защиты от вспышек вируса.

Он заявил, что без продолжающегося соблюдения ограничительных мер пандемия может снова разгореться, и пояснил, зачем нужно носить маски здоровым людям.

"Маска поможет снизить риск заражения инфекциями, которые передаются воздушно-капельным путем. Она защищает не только других людей, если вы больны, но и вас самих, если вы встретитесь с заболевшим", — сказал эксперт.

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Чуланов заметил, что в 50% случаев заболевание протекает бессимптомно: заболевшие могут не осознавать, что они способны заражать окружающих, поскольку не испытывают выраженных симптомов инфекции. Поэтому ношение масок необходимо для всех, ведь можно казаться здоровыми людьми, но при этом разносить вирус, который будет поражать других.

Эксперт призвал как можно более ответственно подойти к соблюдению ограничительных мер, поскольку только так можно прервать цепочку передачи инфекции. Нарушение самоизоляции, отказ от использования средств индивидуальной защиты может привести к нарастанию заболеваемости и подъему новой волны COVID-19, предостерег ученый.

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Здоровье, Маски, Советы медиков, Кому нужно носить маски, Нужно ли носить маски.
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