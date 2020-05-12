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Названы напитки, от которых еще больше хочется пить

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Названы напитки, от которых еще больше хочется пить
10:50 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Взрослый человек ежедневно должен выпивать около двух литров обычной питьевой воды, чтобы поддерживать свое тело и здоровье в тонусе.

  • 1

    Фруктовые и овощные соки

    Эти напитки очень полезны для организма (если они не пакетированные). Но несмотря на свой витаминный состав, в них есть пектины и органические кислоты, которые провоцируют острое чувство голода и жажды.

  • 2

    Молочные коктейли

    В большинстве молочных коктейлей содержится запредельное количество сахара, да и в плане искусственных ароматизаторов такой продукт ничем не уступает. Вредные добавки оказывают стимулирующее воздействие на мозг и вызывают желание выпить еще порцию напитка. Поскольку молочные коктейли не могут похвастаться низкой калорийностью, при чрезмерном увлечении напитком можно очень скоро обзавестись лишними килограммами.

  • 3

    Кофе

    Если поначалу кофе дарит заряд бодрости и сил, но спустя некоторые время, он способствует расширению сосудов и нарушению кровотока. Если хотите этого избежать, тогда после бодрящего напитка выпивайте стакан обычной воды, только тогда вас не будет мучить жажду и самочувствие будет в норме.

  • 4

    Сладкая газированная вода

    Увы, но сладкие напитки пользуются огромным спросом, несмотря на все запреты и вредное воздействие на организм. Газированная вода не способна утолить жажду, ведь в ее составе много сахара, добавок, красителей и консервантов. Эти вещества обезвоживают организм, приводят к лишнему весу и проблемам с сердцем.

  • 5

    Квас

    Если этот напиток натуральный и приготовлен правильно, тогда с чувством жажды он справиться отлично. Но если в его составе есть красители и вредные добавки, то никакой пользы организму они не приносит, может лишь навредить.

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