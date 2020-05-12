Названы напитки, от которых еще больше хочется пить

1 Фруктовые и овощные соки Эти напитки очень полезны для организма (если они не пакетированные). Но несмотря на свой витаминный состав, в них есть пектины и органические кислоты, которые провоцируют острое чувство голода и жажды.

2 Молочные коктейли В большинстве молочных коктейлей содержится запредельное количество сахара, да и в плане искусственных ароматизаторов такой продукт ничем не уступает. Вредные добавки оказывают стимулирующее воздействие на мозг и вызывают желание выпить еще порцию напитка. Поскольку молочные коктейли не могут похвастаться низкой калорийностью, при чрезмерном увлечении напитком можно очень скоро обзавестись лишними килограммами.

3 Кофе Если поначалу кофе дарит заряд бодрости и сил, но спустя некоторые время, он способствует расширению сосудов и нарушению кровотока. Если хотите этого избежать, тогда после бодрящего напитка выпивайте стакан обычной воды, только тогда вас не будет мучить жажду и самочувствие будет в норме.

4 Сладкая газированная вода Увы, но сладкие напитки пользуются огромным спросом, несмотря на все запреты и вредное воздействие на организм. Газированная вода не способна утолить жажду, ведь в ее составе много сахара, добавок, красителей и консервантов. Эти вещества обезвоживают организм, приводят к лишнему весу и проблемам с сердцем.