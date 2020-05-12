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Какие признаки указывают на нехватку железа в организме

Какие признаки указывают на нехватку железа в организме
12:17 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:Недостаток этого минерала замедляет работу мозга и центральной нервной системы, что приводит к ухудшению когнитивных способностей.

Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) выяснили, что около восьми из десяти человек во всем мире могут испытывать нехватку железа в своем организме.

Постоянная усталость может сигналить о нехватке железа в организме

  • головная боль и головокружение;

  • сбивчивое дыхание;

  • негативные изменения психического здоровья – повышенная

  • тревожность, приступы паники, перепады настроения, депрессия;

  • болезненность во рту, отекшие слизистые и язык;

  • сухие волосы и кожа.

Причиной плохого состояния волос может быть дефицит железа в организме.

Восполнить запас железа в организме можно, включив в свой рацион такие продукты, как: моллюски, чечевицу, белую фасоль, говяжью печень, кешью, нут, темный шоколад, шпинат, изюм, тунец, гречку, томатный сок и печеный картофель.

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Все по теме:

Здоровье, Железо, Железо в организме, Советы медики, Признаки нехватки железа в организме.
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