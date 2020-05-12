Скачать
Вторник, 12.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Киеве растет количество инфицированных COVID-19
В Киеве растет количество инфицированных COVID-19
Поезда, маршрутки и метро: когда в Украине запустят транспорт
Поезда, маршрутки и метро: когда в Украине запустят транспорт
Самые эффективные форварды Лиги чемпионов: Шевченко - в топ-15
Самые эффективные форварды Лиги чемпионов: Шевченко - в топ-15
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 13 мая
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 13 мая

В чем заключается польза чая для здоровья?

В чем заключается польза чая для здоровья?
13:26 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Этот напиток отличается множеством полезных характеристик и свойств, а в Китае и восточных странах его всегда считали целебным.

Медики рассказали, какие преимущества для здоровья может обеспечивать употребление чая. 

Чай имеет тысячелетнюю историю, а его положительный эффект обеспечивается за счет вторичных метаболитов, содержащихся в листьях. Среди них и кофеин, выступающий мощным психостимулятором. С его помощью запускают умственную и физическую активность, снимают головную боль, борются с сонливостью и даже депрессией. Больше всего кофеина в черном чае, в улуне, зеленом и белом видах — куда меньше.

Также напиток богат катехинами, представляющими собой сильные антиоксиданты. Они противостоят свободным радикалам в организме человека, а те способны провоцировать разрушение клеток. Еще одна важная составляющая чая — L-теанин. Это отличающаяся успокаивающим эффектом аминокислота, помогающая стимулировать умственную активность и улучшать настроение.

То, чего Вам не хватало: эти три продукта обязательно нужно добавить рацион

Зеленый чай имеет галлат эпигаллокатехина, способный похвастаться антиканцерогенными свойствами, что делает напиток полезным средством против рака. Кроме того, с его помощью можно предотвратить образование молекул АФК, способствующих росту злокачественных клеток.

Положительный эффект чай оказывает на нервную систему человека, он может успокаивать, но при этом обеспечивать заряд энергии. Напиток улучшает сон, снижает риск развития деменции и даже помогает увеличить продолжительность жизни.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Здоровье, Чай, Польза чая, Советы медиков, Полезные свойства чая.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Государственные похороны": в сети состоялась премьера документалки Сергея Лозницы о смерти Сталина (Видео)
02 Шмыгаль прояснил, что будет с карантином после 22 мая
03 Нужно ли здоровому человеку носить защитную маску?
04 Холодный атмосферный фронт: в Украине прогнозируют град, шквалы и заморозки
05 "Какие глаза": Надя Дорофеева поразила поклонников (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Минздраве объяснили, кого бесплатно тестируют на COVID-19
Кого в Украине бесплатно тестируют на COVID-19
В Киеве начинается ослабление карантина: что заработает с 12 мая
В Киеве начинается ослабление карантина: что заработает с 12 мая
Карта коронавируса в Украине и мире 12 мая: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
Карта распространения коронавируса в Украине и мире: онлайн
Джамала устроила прогулку по столице и насладилась утренним кофе (Фото)
Джамала устроила прогулку по столице и насладилась утренним кофе (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь