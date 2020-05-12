В чем заключается польза чая для здоровья?

Новости шоу бизнеса:Этот напиток отличается множеством полезных характеристик и свойств, а в Китае и восточных странах его всегда считали целебным.

Медики рассказали, какие преимущества для здоровья может обеспечивать употребление чая.

Чай имеет тысячелетнюю историю, а его положительный эффект обеспечивается за счет вторичных метаболитов, содержащихся в листьях. Среди них и кофеин, выступающий мощным психостимулятором. С его помощью запускают умственную и физическую активность, снимают головную боль, борются с сонливостью и даже депрессией. Больше всего кофеина в черном чае, в улуне, зеленом и белом видах — куда меньше.

Также напиток богат катехинами, представляющими собой сильные антиоксиданты. Они противостоят свободным радикалам в организме человека, а те способны провоцировать разрушение клеток. Еще одна важная составляющая чая — L-теанин. Это отличающаяся успокаивающим эффектом аминокислота, помогающая стимулировать умственную активность и улучшать настроение.

Зеленый чай имеет галлат эпигаллокатехина, способный похвастаться антиканцерогенными свойствами, что делает напиток полезным средством против рака. Кроме того, с его помощью можно предотвратить образование молекул АФК, способствующих росту злокачественных клеток.

Положительный эффект чай оказывает на нервную систему человека, он может успокаивать, но при этом обеспечивать заряд энергии. Напиток улучшает сон, снижает риск развития деменции и даже помогает увеличить продолжительность жизни.