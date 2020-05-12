Неприятный запах изо рта: о каких болезнях можно говорить

Новости шоу бизнеса:Врачи рассказали, о чем предупреждает неприятный запах изо рта.

Врачи назвали основные причины, препятствующие свежему дыханию. Часто эта проблема связана с развитием ряда заболеваний, а не только с употреблением, например, лука и чеснока.

Так, плохой запах изо рта может быть вызван развитием хронической почечной недостаточности, проблем с желудочно-кишечным трактом, осложнением сахарного диабета, цирроза печени.

Зоной усиленного размножения бактерий, в результате "работы" которых образуется неприятный запах, являются носоглотка, придаточные пазухи и миндалины. Воспалительные и аллергические процессы способствуют чрезмерной выработке слизи. Далее происходит скопление слизи, остатков пищи и бактерий в углублениях миндалин. Формируются казеозные пробки, которые обладают крайне неприятным запахом.

Неприятный запах изо рта может быть одним из первых сигналов о начальных стадиях рака полости рта и носа.

Также спровоцировать несвежее дыхание может постоянная сухость во рту, которая возникает из-за приёма некоторых лекарственных препаратов. Например, от высокого давления, депрессии, тревожности.

Испортить дыхание могут остатки пищи во рту и употребление сладостей (особенно жевательные конфеты и карамель). Такая пища провоцирует рост вредных бактерий.

Кроме того, неприятный запах может быть следствием недостатка углеводов на фоне большого количества белковой пищи, например, при соблюдении безуглеводной диеты. Дело в том, что организм в этом случае начинает сжигать жировые клетки, в процессе чего образуются отходы (кетоны), которые и вызывают неприятный запах. Чтобы быстрее их вывести, рекомендуется пить много чистой воды.

Про последствия употребления ряда продуктов, среди которых лук, чеснок, копчёная рыба и всевозможные острые блюда, тоже не следует забывать. Неприятный чесночный запах дыханию и поту придаёт один из его компонентов - аллил метил сульфид, который не расщепляется во время пищеварения. Устранить такой запах изо рта невозможно, даже если почистить зубы после еды.