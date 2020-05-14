Продукты, которые выгоднее делать своими руками

1 Сахарная пудра Любители пончиков и булочек с повидлом обязательно нередко пользуются сахарной пудрой, вот только под рукой она бывает не всегда. А, чтобы лишний раз не бежать в магазин, ее можно приготовить самостоятельно. Для этого потребуется только сахар – достаточно перемолоть его в кофемолке в течение пары минут. Сахар и кофемолка или блендер - и проблема решена. Совет: для того, чтобы исключить попадания в готовый продукт неразмолотых кристаллов сахара, пудру при пересыпании в емкость для хранения или на выпечку следует просеивать через сито.

2 Шоколадная стружка Еще один продукт, который можно найти в магазине, однако его стоимость порой откровенно пугает. Конечно, гораздо проще сделать ее самим. Самым распространенным "инструментом" для этого процесса является терка, однако можно использовать овощечистку. Совет: для того, чтобы получить мелкую стружку, подойдет холодная плитка шоколада, а вот для крупных лепестков прогрейте сладость в микроволновке в течение 10 секунд.

3 Ванильный экстракт Одним из самых недешевых продуктов для выпечки можно считать ванильный экстракт. А ведь и его можно приготовить в домашних условиях, и получится от не хуже магазинного. Чтобы приготовить ванильный экстракт, понадобиться всего два ингредиента: один стручок ванили и 30 мл рома или водки. Стручок заливается алкоголем и настаивается не меньше месяца - после экстракт готов к использованию.

4 Ароматизированный сахар Еще один продукт, который не редко применяется для приготовления выпечки – это ароматизированный сахар. И хотя его можно найти в магазинах, но цена на него кусается. А ведь чистый продукт отлично поддается ароматизации, поэтому его вполне реально изготовить в домашних условиях. Так, для "обогащения запахом" сахара в него можно поместить стручок ванили и оставить на несколько дней. Другим же продуктом для ароматизации может быть также цедра цитрусовых фруктов или мята.