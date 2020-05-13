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Как нужно есть яблоки, чтобы они приносили максимум пользы

Как нужно есть яблоки, чтобы они приносили максимум пользы
12:40 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Яблоки очень полезны и являются одним из самых популярных фруктов во всем мире. Как получить от них максимальную пользу?

Яблоко — один из самых полезных фруктов для кишечника. В них есть растворимые и нерастворимые пищевые волокна, которые помогают очистить кишечник и наладить его перистальтику. Людям, страдающим от запоров, рекомендуется кушать яблоки перед едой, примерно за полчаса. Но не стоит увлекаться – для нормализации пищеварения достаточно половинки среднего яблока или одного маленького. Помните, что переизбыток клетчатки может спровоцировать запор.

Больше всего витаминов и минералов содержится в кожуре яблока, поэтому лучше всего кушать яблоки вместе с кожуркой. Кроме того, кожура – прекрасный источник пищевых волокон, которые очень нравятся кишечным бактериям. Организмом клетчатка не усваивается, но микроорганизмы с удовольствием лакомятся ею, попутно помогая нашему пищеварению.

Многих пугает блестящая натертая воском кожура. Это делают для лучшей сохранности плодов и более привлекательного вида – такие яблоки дольше хранятся, их не портят вредители. Специалисты уверяют, что воск используется пищевой и вреда он не приносит. Но может вызывать аллергическую реакцию. Если аллергия появилась, лучше всего срезать шкурку с яблок – отмыть воск очень сложно.

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Какие яблоки полезнее – красные или зеленые? Этим вопросом задавались ученые и пришли к выводу, что в целом разницы нет. Витаминно-минеральный состав яблок примерно одинаковый, а содержание сахара больше зависит от сорта, хотя чаще всего более сладкими являются красные и желтые яблоки.

Можно ли есть червивое яблоко? Самого червяка кушать не стоит точно, но тот факт, что он позарился на ваше яблоко говорит о том, что плод действительно хороший. Личинки не едят яблоки, обработанные химикатами. Поэтому можно вырезать кусочек, где поселился червяк, и спокойно скушать остальную часть яблока.

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Здоровье, Фрукты, Яблоки, Польза яблок, Полезные фрукты, Советы медиков.
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