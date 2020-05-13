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Все, что нужно знать о пользе и вреде овсянки

Все, что нужно знать о пользе и вреде овсянки
15:14 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Существует ряд вредных свойств, о которых редко рассказывается.

Самым полезным для здоровья завтраком считается овсянка. Откуда взялось такое мнение — сказать сложно. Овсяная крупа действительно обладает рядом положительных качеств, но не следует думать будто она "ангельски чиста". 

Состав и польза овсянки

В составе овса, относящегося с цельнозерновым продуктам, имеются сложные углеводы под названием бета-глюканы, уменьшающие риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и рака кишечника, снижающих холестерин. Клетчатка и богатая текстура делает его полезным завтраком. Насыщение, польза для пищеварительного тракта, нормализация стула — основные преимущества овсянки.

Приготовленная на воде овсянка содержит 166 калорий, 6 граммов белка, 28 граммов углеводов и 4 грамма жира. Калорийность говорит о том, что это идеальный диетический продукт. Существенно меняется питательный состав при методе приготовления, добавлении масла, молока, фруктов, орехов, сахара.

Добавление овсянки в рацион позволит жить дольше из-за снижения риска болезней сердца и сосудов. Поедающие овсяную кашу обычно ведут в целом более здоровый образ жизни: меньше курят, пьют, питаются рациональнее и сбалансированнее.

Вред овсянки

Не нужно думать, что овсянка дарует сплошные плюсы. Каша наносит некоторый вред здоровью. Она неполезна для людей, страдающих от непереносимости глютена. Овес не стоит употреблять таким пациентам.

Существует вероятность, что человек с целиакией способен реагировать на белки под названием авенины в овсе/клетчатке. По строению они похожи на глиадин других злаковых и дают перекрестные реакции.

Остатки пшеницы, ржи или ячменя способны загрязнять некоторые виды овса из-за обработки на одних и тех же фабриках. Желательно сократить потребление крупы или муки в рационе тем, у кого целиакия.

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В качестве завтрака овсянка подходит не лучшим образом из-за маленького количества белка. Утром после пробуждения организму требуется данный компонент, способствующий регенерации клеток, метаболизму, синтезу ферментов и белковых гормонов.

Овсянка при добавлении молока не поможет усвоить кальций. В крупе много фитиновой кислоты, образующей при переваривании нерастворимые соли с кальцием, что затрудняет его всасывание. Также происходит вымывание кальция из костной ткани и плазмы, поэтому рекомендуется женщинам среднего и пожилого возраста с риском остеопороза меньше потреблять овсяную кашу (не чаще раза в неделю). Женщинам при приближении к менопаузе даем такую же рекомендацию.

Ещё больший вред приносят хлопья быстрого приготовления. После обработки в них остаётся мало полезных веществ, много крахмала и сахара. Употребление быстрозавариваемой каши грозит увеличением веса, развитием сначала инсулинрезистентности, затем — сахарного диабета 2 типа.

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Здоровье, Польза овсянки, Советы медиков, Вред овсянка.
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