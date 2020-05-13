Безопасная сушка: как не испортить волосы феном

Новости шоу бизнеса:Лучшие советы для тех, кто частенько прибегает к помощи незаменимого фена.

Как ни крути, достоинств у фена хватает: он быстро сушит и укладывает волосы, дает объем, если нужно – выпрямляет. Недостаток лишь один – горячий воздух. Именно он рушит структуру волос.

Условия безопасной сушки

Перед тем как сушить, нанесите термозащитное средство и с помощью гребня с широкими редкими зубьями аккуратно расчешитесь.

Мокрые волосы не выносят горячего воздуха: чем больше влаги, тем сильнее они нагреваются и высушиваются. Поэтому есть два варианта: подождать 10-15 минут, пока сами подсохнут и включать горячий воздух либо начать сушку на минимальной температуре и низкой скорости.

Не держите фен слишком близко к волосам: рекомендуемая дистанция – не менее 15 см. Чтобы воздух не раздувался в разные стороны, а направился на конкретную прядь, пользуйтесь насадкой-диффузором.

Поскольку самая уязвимая часть волос – кончики, не просушивайте их полностью. Пусть досыхают естественным путем.

Для каких волос сушка феном полезнее естественной

Для длинных и густых. Объясняем, почему. Стержень волоса состоит из трех слоев: наружный чешуйчатый – кутикула, средний – кортексный и сердцевина – медулла.

Во время мытья влага проникает внутрь волоса, кортекс набухает и растягивает кутикулу. Ее чешуйки приоткрываются, снижая тем самым степень защиты. Поскольку открытые чешуйки цепляются друг за друга, волосы начинают путаться и повреждаться.

Чтобы восстановить прежнюю структуру, волосам нужно высохнуть. А если у вас длинные и густые, для сохранения целостности волосков требуется «ускорение». Ведь чем дольше волосы во влажном состоянии, тем выше риск их травмирования.

В конце сушки обязательно переключайтесь на холодный режим: он закроет все оставшиеся чешуйки и закрепит укладку.