Скачать
Среда, 13.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Майские пенсии: ПФУ направил еще 1,3 миллиарда на выплату
Майские пенсии: ПФУ направил еще 1,3 миллиарда на выплату
Штаб ООС: боевики 5 раз нарушали "тишину", один военный ранен
Штаб ООС: боевики 5 раз нарушали "тишину", один военный ранен
В Серии А назвали ориентировочную дату возобновления сезона
В Серии А назвали ориентировочную дату возобновления сезона
Тодоренко: Прежде я не чувствовала себя настолько полезной
Тодоренко: Прежде я не чувствовала себя настолько полезной

Безопасная сушка: как не испортить волосы феном

Безопасная сушка: как не испортить волосы феном
18:30 Сегодня Телеграф news.yellmed.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Лучшие советы для тех, кто частенько прибегает к помощи незаменимого фена.

Как ни крути, достоинств у фена хватает: он быстро сушит и укладывает волосы, дает объем, если нужно – выпрямляет. Недостаток лишь один – горячий воздух. Именно он рушит структуру волос.

Условия безопасной сушки

Перед тем как сушить, нанесите термозащитное средство и с помощью гребня с широкими редкими зубьями аккуратно расчешитесь.

Мокрые волосы не выносят горячего воздуха: чем больше влаги, тем сильнее они нагреваются и высушиваются. Поэтому есть два варианта: подождать 10-15 минут, пока сами подсохнут и включать горячий воздух либо начать сушку на минимальной температуре и низкой скорости.

Не держите фен слишком близко к волосам: рекомендуемая дистанция – не менее 15 см. Чтобы воздух не раздувался в разные стороны, а направился на конкретную прядь, пользуйтесь насадкой-диффузором.

Уход за волосами летом: как защититься от солнца

Поскольку самая уязвимая часть волос – кончики, не просушивайте их полностью. Пусть досыхают естественным путем.

Для каких волос сушка феном полезнее естественной

Для длинных и густых. Объясняем, почему. Стержень волоса состоит из трех слоев: наружный чешуйчатый – кутикула, средний – кортексный и сердцевина – медулла.

Во время мытья влага проникает внутрь волоса, кортекс набухает и растягивает кутикулу. Ее чешуйки приоткрываются, снижая тем самым степень защиты. Поскольку открытые чешуйки цепляются друг за друга, волосы начинают путаться и повреждаться.

Термозащита при укладке волос: зачем нужна и как правильно выбрать

Чтобы восстановить прежнюю структуру, волосам нужно высохнуть. А если у вас длинные и густые, для сохранения целостности волосков требуется «ускорение». Ведь чем дольше волосы во влажном состоянии, тем выше риск их травмирования.

В конце сушки обязательно переключайтесь на холодный режим: он закроет все оставшиеся чешуйки и закрепит укладку.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Советы, Волосы, Уход, Сушка.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В пяти областях Украины не выявлено ни одного нового случая COVID-19: карта
02 Неприятный запах изо рта: о каких болезнях можно говорить
03 В Украине за сутки подтвердили еще 402 случая заражения COVID-19
04 Морозный циклон с Европы: в Украине существенно похолодает
05 Верховная Рада приняла банковский закон: что изменится
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Кабмине раньше времени разрешили экспорт этилового спирта
В Кабмине разрешили экспорт этилового спирта
В Украине заработали 640 продуктовых рынков
В Украине заработали 640 продуктовых рынков
Карта коронавируса в Украине и мире 13 мая: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
Карта распространения коронавируса в Украине и мире
Сериал &quot;Комната 104&quot; не получит продолжения
Сериал "Комната 104" не получит продолжения
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь